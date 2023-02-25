何明宗捐贈名家私藏品 豐富嘉美館典藏

曾獲教育部第一屆「師鐸獎」殊榮，並創辦協志工商的董事長何明宗其「游藝四時－何明宗85繪畫暨典藏捐贈展」即日起至3月12日於嘉義市文化局文化藝廊展開。何明宗展出個人59件作品外，並捐贈私人藏品34件，包括楊三郎、張義雄、黃水文、林東令、吳梅嶺、曹根等名家作品。市長黃敏惠感謝何明宗慷慨贈，豐厚嘉美館典藏。

黃敏惠表示，何明宗自63歲起投入繪畫創作起，近20多年的全心鑽研，創作了近千幅作品，不僅展現了豐沛的毅力與創作力，以畫作呈現世界各地大山大水四季的壯闊與美好，去蕪存菁，只將旅途與生命中最好的一面留存，更蘊含了人生哲理於其中。

黃敏惠感謝何明宗慷慨的將他所收藏的34件名家作品捐贈市立美術館，大大的豐厚了館藏。何明宗作為教育家、藝術家及收藏家，為藝術教育奉獻的無私大愛精神令人欽佩。

85歲何明宗表示，因為愛好旅遊，常帶著妻子林淑惠一起遊歷世界、遍訪台灣，自然與人文風景自然成了他主要的創作來源，再加入自我情感揮灑而成，也不吝於將風景拍攝下來分享藝文好友。

此次策展人台南應用科技大學美術系老師王德合以「游藝四時」為題，探討其風景繪畫中，依四季歲時而生的自然之情，及景觀後隱藏的人文意涵。