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何明宗捐贈名家私藏品 豐富嘉美館典藏

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾欣賞「游藝四時」展出。圖／嘉義市政府提供
民眾欣賞「游藝四時」展出。圖／嘉義市政府提供

曾獲教育部第一屆「師鐸獎」殊榮，並創辦協志工商的董事長何明宗其「游藝四時－何明宗85繪畫暨典藏捐贈展」即日起至3月12日於嘉義市文化局文化藝廊展開。何明宗展出個人59件作品外，並捐贈私人藏品34件，包括楊三郎、張義雄、黃水文、林東令、吳梅嶺、曹根等名家作品。市長黃敏惠感謝何明宗慷慨贈，豐厚嘉美館典藏。

黃敏惠表示，何明宗自63歲起投入繪畫創作起，近20多年的全心鑽研，創作了近千幅作品，不僅展現了豐沛的毅力與創作力，以畫作呈現世界各地大山大水四季的壯闊與美好，去蕪存菁，只將旅途與生命中最好的一面留存，更蘊含了人生哲理於其中。

黃敏惠感謝何明宗慷慨的將他所收藏的34件名家作品捐贈市立美術館，大大的豐厚了館藏。何明宗作為教育家、藝術家及收藏家，為藝術教育奉獻的無私大愛精神令人欽佩。

85歲何明宗表示，因為愛好旅遊，常帶著妻子林淑惠一起遊歷世界、遍訪台灣，自然與人文風景自然成了他主要的創作來源，再加入自我情感揮灑而成，也不吝於將風景拍攝下來分享藝文好友。

此次策展人台南應用科技大學美術系老師王德合以「游藝四時」為題，探討其風景繪畫中，依四季歲時而生的自然之情，及景觀後隱藏的人文意涵。

展覽以四季與捐贈作品分為5項子題，分別為春萌藝動、夏致燦陽、秋色畫韻和冬藏情暖等以四季風景為畫的作品，另以「無盡大美」展出何明宗捐贈嘉美館的34件名家作品，有楊三郎、張義雄、黃水文、林東令、吳梅嶺、曹根等前輩藝術家作品，是嘉美館建構畫都歷史的重要入藏。此外，也包含台灣第二代藝術家陳銀輝、朱銘、廖修平、陳哲、黃照芳、簡錫圭、何肇衢等名家作品，讓嘉美館的當代收藏益添風采，歡迎民眾把握展期，欣賞藝術之美。

嘉義市長黃敏惠感謝何明宗無私捐贈，豐富嘉美館典藏。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠感謝何明宗無私捐贈，豐富嘉美館典藏。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與何明宗（左三）等人合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與何明宗（左三）等人合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）在何明宗（左）陪同下參觀畫展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）在何明宗（左）陪同下參觀畫展。圖／嘉義市政府提供

藝術家 黃敏惠 美術館

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