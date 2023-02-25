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基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

台78橋下空間以前沒人敢經過 現在變競速專區人人搶

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間，部分設置孩童滑步車場，今天在縣長張麗善（中）等人剪綵下啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間，部分設置孩童滑步車場，今天在縣長張麗善（中）等人剪綵下啟用。記者陳苡葳／攝影

雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間長期閒置、雜草叢生，周邊民眾憂心變成治安死角，虎尾鎮公所爭取高速公路局同意，將部分空間設置孩童滑步車場，提供親子遊樂場所，今天啟用，吸引逾40名孩童到場「驗收」體驗快感，其他空間分段活化，接下來計畫設置機車考照練習場，讓鄰近虎尾科技大學學生有地方練車，最快年底動工。

縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠及多名縣議員今天均到場與會，見證親子最興奮的一刻；虎尾鎮公所說，該場賽道比照西班牙F1經典賽道等比例縮放設計，全長約100公尺，特點是轉彎時會有競速感，顧及安全周邊有架設圍網，家長可在賽道邊小憩觀看。

趁228連續假期，基隆市民今帶妻小到雲林遊玩，正巧導航經過滑步車場，孩子見狀興奮地說「想去玩！」於是趕緊停車參加；啟用第1天就大受歡迎的賽道，上午就已擠滿40多名孩童爭相進入競速。

該場設計S、U彎道及3種高低障礙坡道，宋姓鎮民說，場地規畫安全，空間大小剛好，希望還能再多一點變化，讓孩子有更豐富的體驗；該場地平時約可容納30人左右，另有民眾認為親子參與度高，應增設廁所以備所需。

張麗善表示，需要有人認養並進行維護管理，才有辦法施設廁所等；公所回應，會納入下一階段規畫，也會一併增設夜間照明及盥洗設備等，並再研議設置遊戲場或運動公園增加遊樂選擇。

台78線橋下空間寬度近50公尺，虎尾段現地有20多席汽車停車格，公所指出，因應民意代表及虎科大學生反映，鄰近苦無合適的機車練習場地，第2階段將請雲林監理站協助設計機車考照練習場，預期年底動工，可望明年啟用。

雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間活化成孩童滑步車場，今天啟用第1天，吸引超過40名孩童體驗競速。記者陳苡葳／攝影
雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間活化成孩童滑步車場，今天啟用第1天，吸引超過40名孩童體驗競速。記者陳苡葳／攝影
雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間長期閒置、雜草叢生，虎尾鎮公所獲高速公路局同意分段活化，今天首先啟用孩童滑步車場。記者陳苡葳／攝影
雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間長期閒置、雜草叢生，虎尾鎮公所獲高速公路局同意分段活化，今天首先啟用孩童滑步車場。記者陳苡葳／攝影
雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間活化成孩童滑步車場，今天啟用第1天，吸引超過40名孩童體驗競速。記者陳苡葳／攝影
雲林台78線快速道路虎尾段橋下空間活化成孩童滑步車場，今天啟用第1天，吸引超過40名孩童體驗競速。記者陳苡葳／攝影

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