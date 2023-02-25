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終於有第一家超商！左鎮區農會合作設立配合「白堊節」開幕
台南左鎮人口老化流失，地方反映一直沒有連鎖超商進駐。今天第一間超商門市開幕，左鎮農會與業者合作經營，配合舉辦2023左鎮白堊節，吸引許多民眾參觀。
市長黃偉哲為超商門市剪綵，他表示，左鎮是台南最後一個沒有連鎖超商的行政區，因此今天的超商開幕是左鎮地方的盛事，是地方發展腳步的紀錄，也拚上台南行政區超商版圖的最後一塊拼圖。歡迎左鎮在地居民，或是來到左鎮觀光的朋友，都可以享受連鎖超商帶來的便利。
市政府表示，為進一步推動左鎮的觀光發展，與左鎮農會積極爭取，今年設置了獨具特色的「道之驛左鎮站」，販賣左鎮當地農特產品及社區特色商品，結合左鎮化石園區，與新開幕超商互相輝映。
「左鎮白堊節」有精彩藝文活動表演與農特產品推廣市集，將左鎮農民克服險惡青灰岩地質環境、生產出品質與口感別具特色的作物介紹給參觀民眾。
黃偉哲表示，白堊節富有歷史的大事，左鎮有獨特地形和地景，相應而生的產業文化，放眼台灣也都非常特別，感謝在地農民、農會以及各社區發展協會共同出力，帶來精采白堊節活動，希望來左鎮民眾，能夠品嘗到在地的美味特產。
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