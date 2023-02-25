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嘉義東石港口宮兩旁台糖人工林恐全砍種電 地方嘆：能看嗎？

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
台糖東石鄉破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地農民及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影
台糖東石鄉破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地農民及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影

台糖平地造林農地砍樹改種電再度惹議！嘉義縣東石鄉港墘農場129.1公頃造林地，恐毀改種電，引起當地農民反彈，認為通往知名媽祖信仰港口宮兩旁的這片樹林已是門面，全砍了，能看嗎？立委蔡易餘強烈反對台糖農地沒有恢復地力，反而直接種電！

台糖公司表示，招標案場經過主管機關層層審查，程序完備，正當性也經得起檢驗。台糖強調，招標後後續業者要開發，仍需取得相關單位及縣市政府的許可，也要和地方民意多溝通，否則也不可能執行。

東石在地70歲李姓農民，得知林地恐全砍，氣憤不已說，「錢能賺更多，台糖當然選擇砍樹！」這片林地至少20年有，樹能長這麼高，是不容易，砍掉就像親手殺死自己一手養大的孩子，不痛嗎？前往港口宮參拜媽祖信仰的門面，變成光電板冷冰冰的，能看嗎？

在地東石之美社團社長余仁傑說，樹林這麼久了，砍了，要林地裡的鳥去哪裡？破壞生態，而且港口大橋道路兩旁樹林也常莫名起火，若把兩旁樹全砍，全種電，觀感不佳非常不妥。

立委蔡易餘表示，台糖公司過去的造林地，應該要恢復地力，就像農委會有很多對於鹽化土地恢復地力的計畫，這些計畫台糖公司應該努力嘗試試辦，去增加種甘蔗面積。

蔡易餘也再次跟台糖公司重申，台糖雖有營利需求，但是作為國營事業，公部門應該帶頭做，並非把困難事都叫民間自己去嘗試，也不該為光電開發放棄任何一種農業，針對沒有恢復地力直接要種電這件事，他還是一樣態度反對。

台糖公司表示，配合國家綠能政策，釋出部分林地招標開發光電，都是經過取捨及專家評估過屬「林相不佳」，也經過內政部跟農委會篩選，確認不屬環境敏感範圍，也不具棲地生態價值。招標案場經過主管機關層層審查，程序完備，正當性也經得起檢驗。

東石鄉港墘農場造林地，栽植木麻黃、白千層、大葉欖仁、小葉欖仁等樹種，造林樹長大成林，吸引鳥類築巢，營造通往港口宮的港口大橋道路兩旁良好生態生活環境，不僅美觀，造林效益減碳，減少風吹沙，也是村落農田防風林。

台糖東石鄉破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地農民及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影
台糖東石鄉破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地農民及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影
通往嘉縣東石港口宮的台糖破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地民眾及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影
通往嘉縣東石港口宮的台糖破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地民眾及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影
台糖東石鄉破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地農民及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影
台糖東石鄉破百公頃港墘農場平地造林，恐再度面臨砍樹改種電，引起當地農民及立委蔡易餘等人反彈。記者呂慧瑜／攝影

種電 東石 蔡易餘

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