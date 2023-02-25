台糖東石77公頃造林地傳砍伐種電 環團：將是場生態浩劫
嘉義縣東石鄉台糖港墘農場造林地77公頃傳將砍伐種電，引起地方譁然；嘉義縣鰲鼓溼地生態保護協會總幹事蔡恭和表示，若開了這先例，其他造林區有可能陸續跟進，那將是場生態浩劫。
蔡恭和說，台糖東石港墘農場這路段雖然附近居民少，若開了這先例，台糖的土地那麼多，在東石至少有1千多公頃的台糖造林區有可能陸續跟進，擔憂波及鰲鼓溼地等區域，那將是場生態浩劫。
他說，東石港墘農場裡面生態豐富，除了候鳥外也曾經在這裡觀察過野兔，而且生態多樣性和鰲鼓溼地生態息息相關，海區海風大，當初造林應該也有防風、防沙作用，一但砍伐，人們的生活環境必遭受影響，這是不智之舉！
他表示，種樹是很不容易的事情，小樹長成大樹要經十數年，當初造林除申請補助之外，也有生態保護的考量，種電的地點有很多可以選擇，不必一定選擇造林地。
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