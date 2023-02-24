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嘉義民雄驚傳5戶預售屋遭「一屋二賣」 受害者下跪求助

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，面臨無房入住，總預付千萬頭期款恐難拿回。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，面臨無房入住，總預付千萬頭期款恐難拿回。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣民雄鄉嘉義大學附近新建案，傳出5戶預售屋原買主，未交屋前，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，不僅面臨無房入住，總預付千萬頭期款恐難討回，買主們今天於建案處召開記者會，聲淚俱下，下跪請求民代、律師各界幫忙。

嘉縣政府消保官呂英吉表示，有關民雄鄉某建案建商疑一屋兩賣的行為不可取，呼籲建商拿出道德良心，已收取的費用及應賠償的違約金應儘速給付，買方也可以向縣府提出申訴及聲請調解。

「我們的錢和房子都拿不回來了！」受害者們身心俱疲的求助，甚至將臨盆的2名孕婦都下跪請求拜託各界幫忙，受害者們說，期待有新家入住的夢想破滅，房子都被賣掉移轉實價登錄，5戶已匯給鄧姓建商建設公司總計1359萬元，鄧姓建商負責人事後才願意坦誠事，李姓建商則避不見面。

據原買主們調查，未完工的房屋遭鄧姓負責人以信託方式交由給李姓建商股東，李無視原買主權益恣意轉賣，殘酷的現實是，鄧姓建商未幫原買主們實價登錄「預售屋買賣契約」而鄧、李姓建商一則向原買主推諉工程進度延宕，一則不告知原買主將5戶預售屋委託3間房仲業務銷售。

律師劉烱意表示，經查鄧姓建商負責人是在去年7月6日信託登記給李男， 5戶新建房屋都在去年9月15日拿到保存登記，並陸續於去年12月5日至9日全都移轉給第三人登記完畢，到底是誰賣掉房屋，要看信託契約怎約定，但鄧姓建商向他表示，李姓建商說要給信託契約卻沒給，所以無法給他？

劉烱意強調，鄧姓建商已收了5戶1359萬元，二次賣出又比第一次多出1000多萬，才5戶住宅，來回已多賺3000多萬，這都是建立在5戶受害者的痛苦之上，盼建商能出面面對處理，也呼籲政府有關預售屋的部分應調查是否有如實申報，避免一屋二賣再度重演。

嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，面臨無房入住，總預付千萬頭期款恐難拿回。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，面臨無房入住，總預付千萬頭期款恐難拿回。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，面臨無房入住，總預付千萬頭期款恐難拿回。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，面臨無房入住，總預付千萬頭期款恐難拿回。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，媒體按鄧建商住家門鈴無人回應。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄5戶預售屋原買主，疑遭鄧姓建商信託李姓建商隱瞞原買主一屋二賣，媒體按鄧建商住家門鈴無人回應。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 律師 消保官

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