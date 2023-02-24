助義竹弱勢學生一對一免費家教 中華薪傳智庫義竹分部成立

前台北世貿二館館長黃金山退休，返鄉嘉義縣民雄鄉開薪傳二手書店，招募大學生免費輔導清寒及低成就學生課業，並免費提供晚餐，「一對一家教模式」成效受肯定，黃金山為課輔成立中華薪傳智庫協會，繼水上鄉、大林鎮分部成立，下午義竹鄉分部在鄉立圖書館舉行揭碑啟用典禮。

義竹新科博士鄉長黃政傑促成義竹分部成立，比照水上分部，免費提供鄉立圖書館上課，有善心人士捐30萬元，嘉邑行善團理事長徐文志捐10萬元，為低收入家庭學生及學業低就學生，免費一對一課輔，預定3月中旬開課，邀請中正大學學生擔任教師，第一梯次7名學生報名，每周二、三、四放學後，由家長接送上課，免費提供晚餐，家教科目英、數、國文等學科為主。

下午在義竹圖書館舉行中華薪傳義竹分部成立揭牌儀式，民雄薪傳總部館長黃金山、黃政傑、財團法人翁石貴教育基金會董事長翁育彬、立委翁重鈞與胞弟、退休義竹農會總幹事翁永寧、縣府教育處副處長顏廷育、議員黃金茂、詹琬蓁、蔡信典等各界來賓參加，給予支持祝福。