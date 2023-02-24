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助義竹弱勢學生一對一免費家教 中華薪傳智庫義竹分部成立

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中華薪傳智庫義竹分部成立，有善心人士捐30萬元。圖／義竹鄉公所提供
中華薪傳智庫義竹分部成立，有善心人士捐30萬元。圖／義竹鄉公所提供

前台北世貿二館館長黃金山退休，返鄉嘉義縣民雄鄉開薪傳二手書店，招募大學生免費輔導清寒及低成就學生課業，並免費提供晚餐，「一對一家教模式」成效受肯定，黃金山為課輔成立中華薪傳智庫協會，繼水上鄉、大林鎮分部成立，下午義竹鄉分部在鄉立圖書館舉行揭碑啟用典禮。

義竹新科博士鄉長黃政傑促成義竹分部成立，比照水上分部，免費提供鄉立圖書館上課，有善心人士捐30萬元，嘉邑行善團理事長徐文志捐10萬元，為低收入家庭學生及學業低就學生，免費一對一課輔，預定3月中旬開課，邀請中正大學學生擔任教師，第一梯次7名學生報名，每周二、三、四放學後，由家長接送上課，免費提供晚餐，家教科目英、數、國文等學科為主。

下午在義竹圖書館舉行中華薪傳義竹分部成立揭牌儀式，民雄薪傳總部館長黃金山、黃政傑、財團法人翁石貴教育基金會董事長翁育彬、立委翁重鈞與胞弟、退休義竹農會總幹事翁永寧、縣府教育處副處長顏廷育、議員黃金茂、詹琬蓁、蔡信典等各界來賓參加，給予支持祝福。

黃金山為翻轉弱勢孩子課業成就，長期出錢出力，推動偏鄉教育，開枝散葉，2021最早水上分部成立，義竹經善心人士、嘉邑行善團、中正大學、鄉公所共同努力成立。黃金山感謝大家支持，共同翻轉低成就、清寒學生命運，他以實例述說一對一免費家教，對課業進步助益大。

翻轉偏鄉義竹鄉弱勢學生一對一免費家教啟動，中華薪傳智庫義竹分部成立。圖／義竹鄉公所提供
翻轉偏鄉義竹鄉弱勢學生一對一免費家教啟動，中華薪傳智庫義竹分部成立。圖／義竹鄉公所提供
中華薪傳智庫義竹分部成立，嘉邑行善團理事長徐文志捐10萬元。圖／義竹鄉公所提供
中華薪傳智庫義竹分部成立，嘉邑行善團理事長徐文志捐10萬元。圖／義竹鄉公所提供
翻轉偏鄉義竹鄉弱勢學生一對一免費家教啟動，中華薪傳智庫義竹分部成立。圖／義竹鄉公所提供
翻轉偏鄉義竹鄉弱勢學生一對一免費家教啟動，中華薪傳智庫義竹分部成立。圖／義竹鄉公所提供

金山 圖書館 家教

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