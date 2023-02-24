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消防員洩恩恩案通話紀錄被緩起訴 卓冠廷做1事逃過一劫

回收場火勢控制仍悶燒 嘉市環保局持續監控

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市環保局湖子內環保暫置場中午發生火警，市消防局出動人車灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市環保局湖子內環保暫置場中午發生火警，市消防局出動人車灌救。記者李宗祐／翻攝

今天中午12點多，嘉義市環保局湖子內環保暫置場突然發生火警，由於現場都是易燃資源回收物品，火勢一發不可收拾，濃煙衝天，嘉義市消防局據報出動人車灌救。傍晚火勢已控制，但仍悶燒，嘉義市環保局持續監控中。

嘉義市消防局表示，中午12時18分接獲報案，市區環湖路環保局資源回收用地發生火警，派遣4個分隊8車23人前往，現場為廢棄物火警，配合4輛怪手搶救中。

市環保護局表示，消防局已出動消防灑水車及泡沫滅火車滅火，環保局配合怪手開挖消防通道阻隔火源，清潔隊也出動灑水車。目前火勢已控制但持續悶燒中，起火原因仍待釐清。

環保局表示，由於近來天氣乾旱，再加上回收物項目混雜而起火。後續將協助釐清起火原因，並加強監控管制措施。

環保局提醒附近民眾緊閉門窗，如家中有空氣清淨機請開啟協助淨化，如需外出請佩戴口罩及注意行車視線，將持續監控湖子內區域空氣品質及空氣盒子監測數據，請民眾不須恐慌。

嘉義 資源回收

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