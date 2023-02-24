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網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

全台多地陷「蛋蛋危機」 這所農校養雞生蛋很幸福

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺農工、虎尾農工的實習牧場均有飼養蛋雞，不過都只「自產自銷」。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺農工、虎尾農工的實習牧場均有飼養蛋雞，不過都只「自產自銷」。記者陳苡葳／攝影

國內多地鬧蛋荒，許多消費者買不到蛋，雲林縣西螺農工實習牧場「不缺蛋」，雞舍內281隻蛋雞，每隻雞日產1顆蛋，不過受物價上漲影響，校方將每盒10顆裝改版為每盒8顆50元；虎尾農工則有1500隻蛋雞，日產量達千顆，以30顆袋裝，2校營運模式都「只內銷不外賣」。校方說，之前都是教職員購買居多，最近大環境影響，學生買氣有增加。

西螺農工實習牧場占地1.9公頃，是高一至高三學生的專業實作課程場域，學習範圍除需正確落實圈舍安全環境清潔，如何執行農場管理、餵食等也是重點學習項目。

該場飼養羊、豬、雞、犬、牛、兔及水禽等大小動物，其中最近備受關注的蛋雞也是重點項目，程俊堅說，近日蛋價話題沸沸揚揚，學校牧場雖然屬實習場所，不過也受到大環境影響，飼養成本增加。

程俊堅表示，牧場生產的雞蛋，之前每盒10顆，現在反映物價改為每盒8顆，僅開放校內教職員或學生採買，所得全數用在買飼料上，以此模式循環經營，讓學生從實作中學習畜牧農業管理。

虎尾農工實習牧場飼養1500隻蛋雞，日產1000顆雞蛋，採3盒30顆袋裝販售，每日30組，以預約制供應校內教職員及學生購買，原先買氣以學校教師為多，最近學生購買的量有增加。

雲林縣的傳統市場雜貨行仍然可買到雞蛋，缺蛋情況較緩，雖然沒有「限購令」，不過有些店家表示，架上賣完可能還得等下一批貨到；面對這波「蛋蛋危機」，康姓蛋商也說沒人賺錢，大家共體時艱，甚是會互相幫忙調貨，也許會晚一點到店，但保證商家有雞蛋可賣。

牧場 雞蛋 實習

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