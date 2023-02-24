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228四天連假出勤薪資這樣算 勞工局圖卡秒懂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
228為期4天連假，南市勞工局提醒事業單位留意連假期間出勤及工資給付相關規定。圖／南市勞工局提供
228為期4天連假，南市勞工局提醒事業單位留意連假期間出勤及工資給付相關規定。圖／南市勞工局提供

依勞動基準法規定，和平紀念日（即2月28日）為國定假日，南市勞工局提醒，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞工局長王鑫基表示，和平紀念日屬國定假日，雇主應依勞動基準法規定給假並給薪，當日如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工同意於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依勞動基準法規定給付出勤工資。

王鑫基說明，若事業單位欲比照「政府行政機關辦公日曆」調整為4天連假，可依照「8周彈性工時」，將2月18日休息日與2月27日上班日對調；即「2月25日、2月27日為休息日」；而「2月26日為例假日」；「2月28日則為國定假日」，形成4天連續假期。如雇主因工作上之需要，徵得勞工同意，在本次連續假期中有出勤情形者，應依各日性質給薪。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，為避免事業單位混淆，如事業單位比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，勞工局特別羅列下列4種情境，供事業單位參考運用：假設勞雇雙方約定薪資為月薪3萬6000元，則每日工資額為1200元，每小時工資額為150元。(1)勞工於連假期間均休假，雇主應照給每日1200元之工資。 (2)如果是在2月25日、2月27日出勤，則雇主應以每小時150元為計算基礎，依實際出勤時數，分別以4/3倍(前2小時)、5/3倍(第3至8小時)及8/3倍(第9小時起)計給出勤工資。(3)至於2月26日為例假日，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤。(4)若2月28日有出勤之事實，於8小時內不論出勤多久，雇主均應再加給1日1200元之出勤工資。

勞工局製作228和平紀念日出勤及工資提醒宣導圖卡，置於勞工局專屬網頁「台南呷頭路」臉書，藉由便捷的網路服務擴大宣導，以督促事業單位提供合法之勞動條件，保障勞工權益，共創勞資雙贏局面。

勞工局 國定假日 台南

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