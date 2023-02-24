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最好的操練就是最好防災 六輕災害防救聯合演練逼真

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真。記者蔡維斌／翻攝影
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真。記者蔡維斌／翻攝影

國內最大石化的六輕園區去年榮獲中區區域聯防組織成效評鑑第1名及4項績優健康職場獎，甚至達到重大火災0件的優良目標，但防災仍不掉輕心，昨天下午號召園區各廠展開今年第1季災害防救聯合演練，出動大批人車和現代化救災設備，模擬製程發生洩漏引發火災，展開一連串救災應變，過程逼真，期能再保持零重大工安的優良紀錄。

六輕災害防救聯合演練昨天下午在南亞乙二醇廠展開，模擬製程發生製程偏離、進料汽提塔底泵浦出口流量控制閥洩漏引發火災，由於洩漏有毒可燃物，現場值班主管馬上決定緊急安全停車關閉產線，完成通報展開各項救災應變搶救措施。

數十名員工和救災人員冒著強勁海風，各職所司完成每個救災SOP，各種現代化的救災設備和車輛陸續進場，從救火攻防到傷患後送，合作無間過程逼真，贏得相關單位肯定。

雲林離島工業區服務中心主任吳政展指出，「鴨蛋卡密嘛有縫」石化工業即便再小心翼翼，難免會有意外發生，六輕透過實地防災操演，落實管線總體檢，除把災害降至最低，去年更獲中區區域聯防組織成效評鑑第1名等多個獎項，甚至締造全年度0件重大火災的最佳紀錄。

尤其，多年前在幾次重大災變發生後檢討，對於救災授權有重大變革，吳政展說，救災是與時間賽跑，災害發生時產線是否停車涉及產損，以往須上報才進一步處理，如今授權給駐廠值班主管依實際災害情況，當機立斷作出停車與否的判斷及緊急處置，避免小災釀成大災，對救災機動應變助益良多，也顯見六輕落實工安減害的決心，從此次演練中呈現救災機動能量，值得稱許。

六輕麥寮管理部指出，好的操練就是最好的防災，期待透過完善縝密的災防通報、搶救應變流程的熟練、建置快速落實的救災機制，以能保持良好績效，打造優質的工安環境。

六輕災害防救聯合演練，授權駐廠值班主管，下達關閉產線指令，讓後續救災快速展開，展現救災機動。記者蔡維斌／翻攝影
六輕災害防救聯合演練，授權駐廠值班主管，下達關閉產線指令，讓後續救災快速展開，展現救災機動。記者蔡維斌／翻攝影
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真。記者蔡維斌／翻攝影
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真。記者蔡維斌／翻攝影
現場指揮官完成任務編組馬上展開救災行動。記者蔡維斌／翻攝
現場指揮官完成任務編組馬上展開救災行動。記者蔡維斌／翻攝
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真。記者蔡維斌／翻攝影
「最好的操練就是最好防災！」六輕災害防救聯合演練，過程逼真。記者蔡維斌／翻攝影

六輕 火災 工安

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