迎接台南建城400年 專案辦公室揭牌譜新篇章
迎接台南建城400年，「台南400年專案辦公室」今天在文資處揭牌，未來將整合資源、統籌規劃及串聯系列活動，在歷史里程碑譜下新篇章。
「台南400年專案辦公室」是台南市政府迎接台南建城400年而成立，目前市府各局處已投入相關活動籌備工作，集結公部門及民間力量，展現台南400年的格局和高度。
台南市長黃偉哲指出，面對即將到來的台南400年，市府已做好準備，透過公民參與途徑，讓民眾以台南400年為題沿伸應用，領域不限文化藝術，各領域產業類別都可提案，讓市民共同參與台南永續發展，展望下一個百年。
台南市政府文化局發布新聞稿指出，台南400年專案辦公室今天在台南市文化資產管理處揭牌成立，相關紀念系列活動籌備工作交由專案辦公室統籌、資源整合及協助推展。
台南自1624年熱蘭遮城建城，歷時400年城市發展，讓台南住民和世界各族群在這片土地交流、碰撞，共同累積塑造出歷史文化古都。台南400年，將匯集城市空間、產業民生、教育運動、多元族群、文化藝術等，成就視覺與精神饗宴。
文化局表示，2024年不僅為台南400年量身訂做大展、大演系列活動，更以台灣燈會、台灣文博會及申辦中的台灣設計展等，向台灣及全球展現台南獨特且濃郁的文化底蘊，讓世界看見台灣及眾人留下的足跡。
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