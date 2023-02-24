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阿里山林鐵福森號亮相 豪華檜木車廂打造溫潤質感

中央社／ 嘉義縣24日電

阿里山林業及文資處以台灣紅檜與扁柏打造6輛豪華內裝車廂，可觸摸到檜木的精緻溫潤質感，「Formosensis 福森號」今天交車亮相，行駛嘉義至阿里山，預計下半年起營運。

阿里山林業及文資處今天發布新聞稿表示，為提升安全性及舒適性，108年爭取前瞻計畫經費補助，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis 福森號」，歷時2年9個月，今天完工交車。

阿里山林業及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，舊的檜木車廂內部座椅也是檜木椅，僅適合短途乘座，目前只用於阿里里國家森林遊樂區內與嘉義市至竹崎車站區間使用，所以向中央爭取經費，打全新檜木車廂，用來行駛嘉義至阿里山。

周恆凱說，新造6輛檜木車廂採用鋼構骨架，以國產材紅檜與台灣扁柏打造，車廂內部搭配多段情境模式間接燈光，可依不同環境設定對應照明，光線柔和溫馨，車廂內散發天然紅檜與扁柏特殊香氣。

周恆凱指出，新的檜木車廂外觀有超大景觀窗搭配黑色烤漆窗框及林鐵經典紅色金屬窗台，整體氣派典雅；內裝弧形天花板、地板、牆面、桌板與座椅扶手全部以檜木製成，乘客可觸摸到檜木的精緻溫潤質感。

另外，採用進口皮革包覆高彈性泡棉的人體工學座椅，並在表皮車縫線加強立體感，不僅舒適，更具視覺效果。

周恆凱表示，台灣紅檜學名為Chamaecyparisformosensis，福森號取英文名為「Formosensis」，寓意著福氣的森林；福森號設計為連控列車，有助於縮短司機員操作列車的反應時間，安全性高。3月試車檢視是否有缺失，預計下半年開始營運。

車廂 阿里山 嘉義

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