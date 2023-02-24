有賞金！嘉義縣擴大招募綠鬣蜥移除大隊
外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，縣府前年招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除，首批成員50人只有20人執行移除，去年疫情停辦講習招募，隨著疫情趨緩，為有效移除綠鬣蜥，縣府即日起擴大招募民眾，加入移除大隊，移除有賞金。
縣府農業處畜產保育科說，3月11、12日在嘉義大學舉行綠鬣蜥防治訓練工作坊課程，學員完成專業基礎及實務訓練課程合格後，就能執行綠鬣蜥移除，基於維護動物福利，未完訓者不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法，招募對象資格不限性別、年齡、學歷。
林務局補助獵除獎勵賞金：綠鬣蜥吻肛長小於20公分，每隻50元；吻肛長介於20公分至40公分，每隻250元；吻肛長大於40公分、每隻550元（比去年加碼增加50元）。
綠鬣蜥移除大隊，去年受疫情影響，暫停培訓，疫情趨緩，再度招募民眾加入移除大隊，由嘉大辦理訓練，課程包括綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、野生動物保定與安全移除實作、野生動物救傷收容與人道處理原則等，通過訓練後，可在特定範圍與時段，穿縣府核發臂章，利用核准移除工具移除綠鬣蜥。
畜產保育科說，移除由嘉大與移除大隊聯手執行，2020年移除1198隻、2021年2225隻、去年5925隻，嘉大調查，移除成效佳，減緩綠鬣蜥族群增生，綠鬣蜥主要分布中埔鄉、水上鄉八掌溪岸，成蜥活動力強，破壞力大，危害農作物，民眾發現綠鬣蜥，可通報119，由縣府委託團隊移除，洽詢專線畜產保育科（05）3620123轉8807，歡迎有興趣民眾報名移除大隊，即日起線上報名 https://reurl.cc/6Ny4RM。
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