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馬鈴薯天價吃不起？ 雲林下周末招待千人免費吃
雲林縣馬鈴薯種植面積達1200公頃，供應量占全國三分之一，縣長張麗善表示，斗南鎮是主產地，面積約390公頃，部分契作、部分零售，目前旺季，市價每台斤30至40元左右，斗南鎮公所3月4日在全佑老人長照中心停車場舉辦「馬鈴薯節」促銷推廣，憑1至2月發票即可下田體驗採摘馬鈴薯，發票全數捐作公益，現場還有馬鈴薯大阪燒、冰淇淋等11道創意料理各1千份免費品嘗。
縣長張麗善表示，雲林是國內馬鈴薯生產重鎮，年產量約2萬4000公噸，占全國43%，農民每年10月至11月間栽種，田間培育約90至110天後，隔年1月至3月期間陸續採收。
農民表示，1、2月時遇到幾波寒害導致產量不足，大宗品種克尼伯一度出現「天價」，市場每台斤60至70元左右，現在陸續採收後，價格逐漸回穩，目前每台斤30至40元左右。
王姓農民則說，多數農民仍以契作為主，價格每公斤約13元，多交付食品加工大廠製作薯片、洋芋片等，因此國產馬鈴薯也較少出口，偶爾可能還得進口，以供應內銷需求。
斗南鎮長沈暉勛指出，此次主推「台農1號」黃金馬鈴薯，其維生素含量高，具豐富營養價值，還有人蔘味，適合煮湯，經濟與附加價值都高，已規畫推出品牌，而部分農民種植改良品種「五色馬鈴薯」，目前產量不多，大都是餐廳採用作為前菜、沙拉等食材。
張麗善說，馬鈴節3月4日上午9點開跑，有農遊市集、馬鈴薯採摘體驗及寫生比賽等；憑112年1至2月發票5張可兌換採摘袋及體驗券，每人限領1份，領完為止，上、下午均有1場次提供體驗，募集發票則全數捐贈斗南鎮社福團體響應公益，還有多樣的農畜產品供應採買，詳細活動訊息可在斗南鎮公所網站查詢。
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