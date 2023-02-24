台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡 送限量台灣蘭展門票

台灣國際蘭展即將登場，台南市觀旅局推出打卡送蘭展門票，2月25日（周六）起至3月2日（周四）期間，在觀旅局轄管11處旅遊服務中心與蘭展活動宣傳看板(或桌牌)拍照並上傳至台南旅遊FB臉書粉絲團指定貼文(貼文將於25日發布)底下留言，就有機會獲得限量蘭展門票，每處旅遊服務中心限量100張，送完為止。（左鎮化石園區及虎頭埤風景區旅服中心需要購票入園才可參加兌換拍照打卡送門票活動。

另只要持今年1至3月份入住台南合法旅館民宿之證明（發票、收據或訂房付款證明）參觀3月4日至3月19日的國際蘭展，並下載旅行台南APP，就可至蘭展會場內的觀光旅遊服務台，兌換每日限量40盆的蘭花小盆栽，送完為止喔!

2023台灣國際蘭展將從3月4日起一連16天以「蘭花魔鏡-看見新起點」為主題，及首推蘭展吉祥物Orchidsaur陪著大小朋友一起遊蘭展，會場內推出系列活動，包括「植入生活。ＤＩＹ動動手」課程(在2月28日前報名能享有早鳥優惠)、邀請在地職人分享融入蘭花品味生活質感的「植感生活。職人講座」、邀請12位國內知名花藝設計師進行夢幻的花藝展演的「植感生活。花藝展演」。