快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡 送限量台灣蘭展門票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供

台灣國際蘭展即將登場，台南市觀旅局推出打卡送蘭展門票，2月25日（周六）起至3月2日（周四）期間，在觀旅局轄管11處旅遊服務中心與蘭展活動宣傳看板(或桌牌)拍照並上傳至台南旅遊FB臉書粉絲團指定貼文(貼文將於25日發布)底下留言，就有機會獲得限量蘭展門票，每處旅遊服務中心限量100張，送完為止。（左鎮化石園區及虎頭埤風景區旅服中心需要購票入園才可參加兌換拍照打卡送門票活動。

另只要持今年1至3月份入住台南合法旅館民宿之證明（發票、收據或訂房付款證明）參觀3月4日至3月19日的國際蘭展，並下載旅行台南APP，就可至蘭展會場內的觀光旅遊服務台，兌換每日限量40盆的蘭花小盆栽，送完為止喔!

2023台灣國際蘭展將從3月4日起一連16天以「蘭花魔鏡-看見新起點」為主題，及首推蘭展吉祥物Orchidsaur陪著大小朋友一起遊蘭展，會場內推出系列活動，包括「植入生活。ＤＩＹ動動手」課程(在2月28日前報名能享有早鳥優惠)、邀請在地職人分享融入蘭花品味生活質感的「植感生活。職人講座」、邀請12位國內知名花藝設計師進行夢幻的花藝展演的「植感生活。花藝展演」。

更多資訊請上台南旅遊網(2023台灣國際蘭展-旅遊資訊介紹頁面)及台南旅遊FB臉書粉絲團。

台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡送限量台灣蘭展門票。圖／台南市觀旅局提供

台南 粉絲

延伸閱讀

南市府推限量入住 逛蘭展送蘭花盆栽拍照打卡送蘭展門票

嘉義大林某蘭花園主銷售差 改種大麻遭警破千萬毒廠

春遊到訪台中大坑後花園 挑戰步道還能大啖美食

北上宣傳台灣國際蘭展 黃偉哲：今年由中央接手有亮點

相關新聞

台南必比登「大勇街無名鹹粥」喊漲！原因曝光

台南一家獲得必比登的小吃又漲價了！位在中西區的「大勇街無名鹹粥」近日貼出公告，指3月10日起因開立發票，粥品類調漲5元，...

台南觀旅局11處旅服中心拍照打卡 送限量台灣蘭展門票

台灣國際蘭展即將登場，台南市觀旅局推出打卡送蘭展門票，2月25日（周六）起至3月2日（周四）期間，在觀旅局轄管11處旅遊...

蘭潭姊妹亭優化 治安死角成新景點

嘉義市蘭潭風景區裡的姊妹亭由於偏僻、步道狹隘、野草遮蔽，成為治安死角，嘉義市政府爭取前瞻計畫補助進行改善，優化後自此視野...

婦女節優惠婦女 嘉縣公車處歡迎女性朋友來嘉免費搭公車

3月8日國際婦女節將近，嘉義縣公車處為感謝女性朋友辛勞，當天只要是女性乘客搭乘公車處班車，一律免費，歡迎女性朋友免費搭車...

南市出現第2例境外移入登革熱 20多歲外籍生印尼返台確診

台南市衛生局表示，台南市2月21日出現今年第2例境外移入登革熱病例，為歸仁區大潭里20餘歲外籍學生，國內目前已有10例登...

台南市圖「走入書房閱讀百年風華•五舖百年老店」開展

台南市立圖書館今天在永康新總館一樓展區舉辦「走入書房—閱讀百年風華•沈浸臺南五舖百年老店」展覽。展出到3月19日，要讓民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦