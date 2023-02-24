南市出現第2例境外移入登革熱 20多歲外籍生印尼返台確診

台南市衛生局表示，台南市2月21日出現今年第2例境外移入登革熱病例，為歸仁區大潭里20餘歲外籍學生，國內目前已有10例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞及菲律賓等東南亞國家，隨著邊境管制及檢疫措施逐步放寬，國內登革熱風險日漸升溫，必須嚴加防範。

衛生局表示，該例今年1月11日至2月18日返回印尼探親，2月18日返台，由桃園國際機場入境，搭乘大眾運輸工具返回住處。2月19日起出現發燒、倦怠等症狀，自行至診所就醫，診所開立藥物後返家休養，惟症狀未改善，於20日至醫院急診，醫院予以登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，21日檢驗報告確診感染登革熱，目前個案住院治療中，同住者無疑似症狀，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

衛生局提醒盡管南部水情嚴峻，民眾儲水桶應加蓋或使用細紗網封口，定期刷洗儲水容器內壁，每周應巡視住家戶內外積水容器，澈底落實「巡、倒、清、刷」，全民共同清除孳生源，防範登革熱！相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心或 06-3366366防疫專線。

依衛生福利部疾病管制署資料顯示，今年東南亞地區登革熱疫情來勢洶洶，截至第5周馬來西亞已累計逾1萬例確診病例，其中6例死亡，為去年同期之3倍。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，典型登革熱之潛伏期約為3至14天，通常為4至7天，於發病前1天至發病後5天皆屬病毒血症期，因登革熱部分症狀與COVID-19相似，請民眾留意自身健康情況，如至東南亞國家旅遊或探親，應加強自身防蚊措施，塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品或穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，出國前清除居家環境積水容器。