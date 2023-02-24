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台南必比登「大勇街無名鹹粥」喊漲！原因曝光

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
位在台南中西區的「大勇街無名鹹粥」近日貼出公告，指3月10日起因開立發票，粥品類調漲5元。圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書
位在台南中西區的「大勇街無名鹹粥」近日貼出公告，指3月10日起因開立發票，粥品類調漲5元。圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書

台南一家獲得必比登的小吃又漲價了！位在中西區的「大勇街無名鹹粥」近日貼出公告，指3月10日起因開立發票，粥品類調漲5元，等於一碗鹹粥75元，網友回應「因為太好吃，所以國稅局也想來分杯羹」、「無名變有名了！」不過，不少老饕表示料多實在，還是會繼續支持該店家。

大勇街無名鹹粥去年11月因原物料上漲，所以調漲部分商品價格，這次則因為要開始開發票，所以從3月10日起，粥品類都調漲5元。

去年米其林必比登推介名單公布之後，不少店家傳出被國稅局盯上，有些店家開始開立發票，但因近年原物料不斷攀升，店家扛不住成本壓力，商品售價也跟著漲了。

大勇街無名鹹粥位在大勇街與大智街口，雖然沒有招牌，但總是出現排隊人龍，尤其必比登推介後，觀光客倍增。有消費者說，他從一碗45元的鹹粥吃到現在70元，但因料多實在又好吃，店家也很親切，所以他還是願意來吃，「已經吃習慣了，要換間吃會吃不習慣啦！」

必比登 台南 米其林

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