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台南市圖「走入書房閱讀百年風華•五舖百年老店」開展
台南市立圖書館今天在永康新總館一樓展區舉辦「走入書房—閱讀百年風華•沈浸臺南五舖百年老店」展覽。展出到3月19日，要讓民眾瞭解台南在地文化、行銷台南。
展覽將百年老店的久遠故事、人文情感，透過現場老照片、藝伎木屐、百年餅模、阿公手包茶、文創品等一一展現。搭配說故事活動、講座、手作課程等，邀請百年老店負責人開講，將歷史記憶與屬於在地的文化傳承下去。
在地老店左藤紙藝薪傳、府城木屐百年老店振行鞋行、振發茶行、錦源興及舊來發餅舖參展。由台南市民族管絃樂團演奏家喻戶曉的經典歌曲—滿山春色、甜蜜蜜樂曲，以輕鬆熱情樂音開場。
市圖代理館長黃宏文表示，展覽邀請5間百年老店參展，含括茶葉、糕餅、布莊、紙藝及木屐等產業，徵集各店家具代表性的文物與影像，重現老店以百年記錄下來的庶民生活史貌。
他說，老店代表的不僅是產品的好，傳統知識與實踐更是重要，背後有技術及知識系統的傳承，在即將迎來台南四百年的時刻更具有意義。一間百年老店代表著一本歷史悠久的好書，希望展覽讓大家以立體的角度瞭解百年老店如何展現及延續各自不敗的文化精神，重現永續文創的新生活風貌。活動詳細資訊見南市圖官網或臉書粉絲專頁。
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