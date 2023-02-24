台南市圖「走入書房閱讀百年風華•五舖百年老店」開展

台南市立圖書館今天在永康新總館一樓展區舉辦「走入書房—閱讀百年風華•沈浸臺南五舖百年老店」展覽。展出到3月19日，要讓民眾瞭解台南在地文化、行銷台南。

展覽將百年老店的久遠故事、人文情感，透過現場老照片、藝伎木屐、百年餅模、阿公手包茶、文創品等一一展現。搭配說故事活動、講座、手作課程等，邀請百年老店負責人開講，將歷史記憶與屬於在地的文化傳承下去。

在地老店左藤紙藝薪傳、府城木屐百年老店振行鞋行、振發茶行、錦源興及舊來發餅舖參展。由台南市民族管絃樂團演奏家喻戶曉的經典歌曲—滿山春色、甜蜜蜜樂曲，以輕鬆熱情樂音開場。

市圖代理館長黃宏文表示，展覽邀請5間百年老店參展，含括茶葉、糕餅、布莊、紙藝及木屐等產業，徵集各店家具代表性的文物與影像，重現老店以百年記錄下來的庶民生活史貌。