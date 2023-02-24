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嘉義成立打擊妨害綠能平台 檢舉人可獲千萬獎金

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉義地檢署今天在永在食安大樓舉辦「大嘉義地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」活動，啟動縣市聯繫平台偵辦「綠能蟑螂」，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲1000萬元獎金。

嘉義地檢署今天聯合嘉義縣、市政府、檢警單位，召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，成立打擊妨害綠能產業聯繫平台偵辦「綠能蟑螂」。台灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部廉政署長莊榮松、嘉義地檢署檢察長張曉雯、嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳淑慧等人出席。

張斗輝接受媒體聯訪表示，發展綠能產業為當前政府重要施政目標，近年來發生基層公務員假藉審核權限向綠能廠商索賄，或有地方勢力假環保之名抗爭，藉機勒索，嚴重破壞國內綠能產業發展。

張斗輝說，高檢署整合警、調、政風單位力量，共同查緝妨害綠能產業發展犯罪，截至去年底已偵辦60案，羈押18人，起訴66人；呼籲國人支持綠能產業發展，勇於檢舉以遏阻不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲新台幣1000萬元獎金。

嘉義地檢署表示，呼籲相關業者務必依循政府規定推動產業發展，若有受到不法阻礙，均可向地檢署或相關機關提出舉發；民眾如果發現公務員或一般民眾有不法介入綠能建設情事，亦可協助蒐證並將相關資料提供給檢警調。

嘉義 公務員

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