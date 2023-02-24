影／2023台南車展登場各大品牌新汽車重機與零配件拚場

台南市政府經發局今天在歸仁大台南會展中心舉辦「2023台南車展（Tainan Autoshow）」。會場入口展示保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等品牌超跑；場內有「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題，集結各大品牌汽機車與零配件等汽機車周邊產品，還有各家Show Girl車展女郎：「完整呈現汽機車產業的供應鏈」。

市長黃偉哲與汽機車業界代表剪綵，歡迎大家來逛車展。他說，不管新車、名車、重機、二輪、汽機車零組件，都讓大家既能看門道也看熱鬧。他感謝汽機車公會幫忙，讓這次在大台南會展中心舉辦的車展，「能將各種車類及零組部件一次盡收眼底，相信愛車的同好來逛展一定能有非常大的收穫」。

黃偉哲表示，接下來228連假期間台南還舉辦「FOCASA馬戲藝術節」及28日的「TAINAN搖滾春天演唱會」，歡迎大家相約參與各項活動。

黃偉哲指出，台南的汽機車零配件產業孕育出許多「台灣之光」，包括宏佳騰機車與南晃集團「都是在地基礎紮實的隱形冠軍及全球指標性大廠，這些優質企業掌握核心技術，更不斷提升軟硬實力，成功切入世界各地的汽車供應鏈。市府將持續與廠商攜手提升競爭力，協助產業一起走向國際」。