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影／2023台南車展登場各大品牌新汽車重機與零配件拚場
台南市政府經發局今天在歸仁大台南會展中心舉辦「2023台南車展（Tainan Autoshow）」。會場入口展示保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等品牌超跑；場內有「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題，集結各大品牌汽機車與零配件等汽機車周邊產品，還有各家Show Girl車展女郎：「完整呈現汽機車產業的供應鏈」。
市長黃偉哲與汽機車業界代表剪綵，歡迎大家來逛車展。他說，不管新車、名車、重機、二輪、汽機車零組件，都讓大家既能看門道也看熱鬧。他感謝汽機車公會幫忙，讓這次在大台南會展中心舉辦的車展，「能將各種車類及零組部件一次盡收眼底，相信愛車的同好來逛展一定能有非常大的收穫」。
黃偉哲表示，接下來228連假期間台南還舉辦「FOCASA馬戲藝術節」及28日的「TAINAN搖滾春天演唱會」，歡迎大家相約參與各項活動。
黃偉哲指出，台南的汽機車零配件產業孕育出許多「台灣之光」，包括宏佳騰機車與南晃集團「都是在地基礎紮實的隱形冠軍及全球指標性大廠，這些優質企業掌握核心技術，更不斷提升軟硬實力，成功切入世界各地的汽車供應鏈。市府將持續與廠商攜手提升競爭力，協助產業一起走向國際」。
經發局長林榮川說，2023車展是會展中心今年開春首場大型展覽，展出20多個指標知名品牌新車。展期至2月27日下午4點。展出車用、人身部品、隔音材料、行車紀錄器及眾多零配件，近百家廠商，展出規模達422格攤位，搶攻連續假期商機；設有商務洽談區，促進汽機車零配件產業交流。舞台區每天安排大會Show Girl熱舞表演、大學社團表演、廠商品牌推廣和有獎徵答等活動。換證入場參觀民眾可參加摸彩抽獎，有花季度假飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽機車周邊產品等每份市價超過千元。
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