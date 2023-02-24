台南400專案辦公室成立 黃偉哲定調：不用建城及年避免爭議

台南市即將於明年2024年舉辦「台南400」系列活動，台南市政府各局處已積極投入籌備工作。為了能整合資源、統籌規劃與串聯所有系列活動，今天在原中西區圖書館設立「台南400專案辦公室」，市長黃偉哲主持揭牌，將號召民間擴大參與。

黃偉哲也為名稱正式定調為「台南400」，他說是避免拘泥在名詞上，試圖不要碰觸爭議，影響部分民眾的情感，用最沒有爭議性的台南400，避免建城或年，因為有人認為民間的活動是更早，或是400年只是官方鄭成功或荷蘭來台南，用台南400希望求得最大的公約數。

黃偉哲說，台南400已經剩不到1年，已經確定接辦2024台南燈會在台南，2024年將開啟新的一頁，往後一整年文化和藝術的活動相當多，台南要詮釋過去四百年走過的足跡，打造的成就及未來要發展的方向，需要大家一起尤其是來自民間的力量，官方只是歷史洪流的一小段軌跡，來自民間文化的力量才是可長可久可遠，設立台南400專案辦公室，歡迎來自各界好朋友，包括學界和文化界擴大參與，共同詮釋營造自己的台南400。

議員李宗霖說，台灣400只是有歷史的開始，但在荷蘭來台灣之前，原住民和很多羅漢腳已經來到台灣，只是在台南市的積累是台灣最多的，透過台南400將台南豐富的人文資源和在地歷史可以好好結合，讓全台灣甚至全世界看到台灣最精彩的文化，在台南整合出最棒的台南400。

李宗霖指出，台南400這個名詞是承載過去和現在，市府要加強的是要不斷地強調在400年前更早的時候先住民已經在這塊土地開墾打拚，400年是歷史的開始而已，台南鐵路地下化就挖到比400年更早的歷史，會要求市府補足這部分歷史，台灣人絕對不是只有400年的歷史。

文化局表示自1624年熱蘭遮城新築起算，歷時400年的近代城市發展，使原居住於台南地區的住民與來自世界的各個不同的族群在這片土地交流、碰撞，共同累積並塑造出今日讓全台南人甚至全台灣人共感驕傲的歷史文化古都。