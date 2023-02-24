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網紅行銷打響名號 斗南商圈獲經濟部雙料冠軍
網紅行銷打響名號！雲林縣斗南鎮形象商圈發展協會推動數位轉型，邀請網紅拍VLOG，獲經濟部城鄉導遊-導遊換你當創意組及體驗組雙料冠軍，縣府建設處代理處長鄭峯明今天到場貼紅榜；協會理事長羅紫軒邀請民眾來場小旅行，可客製化遊程，深度體驗當地特色。
雲林縣斗南鎮近年觀光崛起，遊客人數漸增，店家自發組織斗南鎮形象商圈發展協會，商圈成員互助申請LINE PAY、台灣PAY、街口支付等行動支付，也架設雲遊斗南網站，整合店家資訊、規畫遊程，協助在地知名老店數位轉型，營造創新旅遊環境。
羅紫軒說，經濟部舉辦「導遊換你當，遊程VLOG徵稿活動」，商圈邀請知名網紅大仁哥愛旅行、2A夫妻實地拍攝，造訪當地特色店家，透過VLOG呈現斗南在地美食、旅遊景點及濃厚人情味，互動有趣又吸睛，2支影片分別獲得創意組金獎及體驗組金獎。
羅紫軒也說，斗南鎮具有豐富歷史及文化，是值得發掘的地方，商圈近年致力推動觀光，也協助店家數位轉型，剛開始雖遇阻礙，但在口耳相傳下，有愈來愈多店家參與，大家都希望斗南變得更好，歡迎大家到斗南來場小旅行，可依學校參訪或旅遊團時間客製遊程，電洽0932857377。
鄭峯明說，斗南鎮形象商圈發展協會參加經濟部中小企業處城鄉島遊競賽，拿到創意組、體驗組全台第一金牌獎，這是羅紫軒和斗南店家一起經營的成果，代表縣長張麗善頒獎及貼紅榜，肯定商圈亮眼成績，會持續與商圈合作，期許未來拿到更多冠軍。
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