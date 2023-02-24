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台南麻豆公園新設特色遊戲場親子休閒設施 今動工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆公園新設特色遊戲場親子休閒設施 今動工。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆公園新設特色遊戲場親子休閒設施 今動工。記者周宗禎／翻攝

台南麻豆公園有大量樹木，鄰近市區是許多民眾休憩去處，但孩童親子遊戲設施不足。市府編列1千萬元增設特色遊戲場遊具，並修繕人行步道排水設施，「打造適合各年齡層休憩的社區共融公園」、提升公共休閒空間品質，今天動土，預計年底完工。

市長黃偉哲表示，感謝地方與中央民意代表的支持努力，很開心有更多資源能夠挹注在麻豆區域的建設上，除了特色遊戲場，還有施工整建中的麻豆全民公園，完工後能夠讓麻豆居民有好的休閒空間，要帶孫、帶小孩出來遊玩，都沒有問題。

黃偉哲表示，麻豆工業區廠商陸續進駐建廠，將可提供麻豆當地更多就業機會，吸引更多人口居住在這個區域。而通行路平、農水路修繕也是區域建設重點，希望能夠持續建設，讓麻豆區越來越好。

麻豆公園鄰近麻豆國中操場佔地0.9公頃，將增設以「倒風內海」為主題的特色遊戲場，並修繕人行步道及排水設施。公園位在麻豆區東角里國中街與興中路250巷交接路口，鄰近有麻豆國中操場、健身俱樂部等，公園有簡易休閒運動設施、涼亭、行人座椅、籃球場及公共廁所。

公園旁銜接嘉南大圳，有著名的3D彩繪步道，步道往西至培文國小、往東到總爺藝文中心，來回4.2公里跨越3個里，附近鄰里與麻豆市中心民眾能利用這段步道串連休閒運動。

工務局表示，設施包括攀網高塔、跳樁、平衡木、旋轉鞦韆、複合式鞦韆、遙遙樂等遊具；並修繕人行步道及排水設施，使整體環境更加完善。

台南麻豆公園新設特色遊戲場親子休閒設施 今動工。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆公園新設特色遊戲場親子休閒設施 今動工。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆公園新設特色遊戲場親子休閒設施 今動工。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆公園新設特色遊戲場親子休閒設施 今動工。記者周宗禎／翻攝

黃偉哲 親子

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