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新住民二代姊弟檔送愛心雞湯給安養中心長輩 獲移民署築夢計畫補助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
就讀台大的新住民二代蕭依蘋親自準備愛心雞湯，送到社區長輩手中。圖／移民署嘉縣服務站提供
就讀台大的新住民二代蕭依蘋親自準備愛心雞湯，送到社區長輩手中。圖／移民署嘉縣服務站提供

內政部移民署第9屆新住民及其子女築夢計畫日前公布得獎名單，來自嘉義新住民二代蕭依蘋及蕭禾翊姊弟檔，以「孝心孝行持續進行，讓愛循環永續」獲選社會公益服務組補助，姊弟將親自熬煮的愛心雞湯，送到安養中心及社區長輩手中，帶給長輩溫暖健康，透過傳遞愛心雞湯活動，學習服務他人，為社會公益盡心力。

就讀台大的蕭依蘋，與就讀嘉市興華中學餐飲科的蕭禾翊姊弟檔的母親，是來自大陸廣西省的新住民張艷君的一雙兒女，在丈夫猝逝後，張艷君獨自承擔照顧公婆、撫養兒女重擔，但她未被環境打敗，不僅自行創業成功，更不吝分享自身得獎經驗，輔導嘉義地區新住民參加創業加速器計畫競賽，獲得優異成績。

張艷君以身教代替言教，教育兒女學習孝道、做感恩惜福、知孝行孝的人，從2019年起利用暑假帶著兒女環島送愛心雞湯，活動持續3年，受到許多人肯定支持，張艷君感謝獲得移民署築夢計畫補助，讓傳遞愛心雞湯活動能循環永續。

蕭禾翊說，他領有殘障手冊，透過母親食補，讓他發育顯著改善，相信健康食物讓身體更健康，選擇讀餐飲科，為大家做美食，延續母親善行。受到蕭禾翊影響，興華中學餐飲科師生加入「孝心孝行持續進行，讓愛循環永續」築夢計畫的行列，共同為長輩準備健康又暖心的愛心雞湯。

移民署南區事務大隊嘉縣服務站主任林炳煌日前前往蕭家祝賀，林炳煌說，張艷君以身示教，一對兒女受影響，重視孝道，擁有感恩、惜福心，傳遞愛心雞湯計畫，獲築夢計畫審查委員認同，補助幫助她們實現夢想。

就讀台大的新住民二代蕭依蘋親自準備愛心雞湯，送到社區長輩手中。圖／移民署嘉縣服務站提供
就讀台大的新住民二代蕭依蘋親自準備愛心雞湯，送到社區長輩手中。圖／移民署嘉縣服務站提供
領有殘障手冊新住民二代蕭禾翊（右）受母親張艷君（左二）身教影響，傳遞愛心雞湯計畫，獲移民署屆築夢計畫補助，移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右二）前往蕭家祝賀。圖／移民署嘉縣服務站提供
領有殘障手冊新住民二代蕭禾翊（右）受母親張艷君（左二）身教影響，傳遞愛心雞湯計畫，獲移民署屆築夢計畫補助，移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右二）前往蕭家祝賀。圖／移民署嘉縣服務站提供

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