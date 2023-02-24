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南市最難停車熱區 中西區、安平231席智慧停車格明啓用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市智慧停車柱25日起擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格。圖／台南市交通局提供
台南市智慧停車柱25日起擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格。圖／台南市交通局提供

台南市政府引進的智慧停車柱從2月25日起再擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費，也能在台南好停APP提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

台南市第二期智慧路邊車計費系統預定建置2000席智慧停車格，自今年2月25日起再新增啟用的第三階段231席(中西區南寧街、五妃街、忠義路、南門路、永福路、和意路、安平區慶平路、文平路段)，與前階段合計已完成建置1200席「智慧停車格」，預計在今年4月底前將陸續完成2000席「智慧停車格」。第二代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務。

王銘德指出，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，第二期首創「智慧充電停車柱」，在不影響非電車的停車權益下，目前台南市已提供14席(安平區府前路外停車場、北區公園南路、中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場)「智慧充電」停車格，讓電動車可以在停放車輛的同時滿足充電的需求，未來也將持續尋覓合適位置，擴展服務範圍。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，而智慧交通也是台南市政府宜居城市政策重點發展面向。

交通局表示，「智慧路邊停車計費系統」自108年4月啟用後，讓本市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6%，且自111年1月20日起實施半小時計費，減輕民眾負擔，透過連續兩年上千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱的操作簡便、繳費多元、即時資訊等服務高達90%的滿意正面評價。

台南市智慧停車柱25日起擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格。圖／台南市交通局提供
台南市智慧停車柱25日起擴大啟用中西區、安平區等231席智慧停車格。圖／台南市交通局提供

台南 停車場 停車費

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