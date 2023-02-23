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斥資1億！虎尾永興宮重建落成 張麗善、蘇治芬罕見合體

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣虎尾永興宮今天舉辦入火安座大典，縣長張麗善（左三）、立委蘇治芬（右三）今天首度同框出席活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮今天舉辦入火安座大典，縣長張麗善（左三）、立委蘇治芬（右三）今天首度同框出席活動。記者黃于凡／攝影

雲林縣虎尾永興宮是當地信仰中心，集眾人之力斥資1億2000萬元重建，歷時4年完工，今天舉辦入火安座大典，縣長張麗善罕見與立委蘇治芬同框剪綵，兩人互動冷淡，現場有自助美食區、樂團表演，逾千名民眾參與村莊盛事，場面熱鬧壯觀。

永興宮歷時4年完工，舉辦為期4天慶典，今天重頭戲入火安座及揭牌，縣長張麗善、立委林文瑞、蘇治芬及副議長蔡咏鍀等人都到場參加，張麗善、蘇治芬今年首度同框出席，兩人互動冷淡，揭牌後就兵分二路；明天有樂團表演，後天舉辦普度儀式。

永興宮主委林英一說，奉玄天北極上帝神諭指示，2019年3月9日（農曆2月3日）動工，今天（農曆2月4日）完工，恰好4年如期完工，過程中一度面臨經費窘迫，不斷尋找財源，最後追加至1億2000萬元順利完工，廟裡新的大上帝、二上帝、三上帝神像木材取自千年小葉樟，沿用原本大上帝神態雕刻而成。

縣長張麗善說，虎尾永興宮歷時4年重建完工，在主委林英一和管理委員們共同努力下，不斷奔波尋找財源，今天終於順利完工，整體美輪美奐，彩繪、木雕都很精細、用心，感受到民眾虔誠信仰，相信北極玄天上帝神威顯赫，會繼續庇佑百姓。

立委林文瑞說，虎尾永興宮帝爺公是當地重要信仰中心，成立至今已有310年歷史，地方庄民和十方大德集資，再次重新建廟，展現帝爺公神威顯赫，很榮幸參與盛典，相信帝爺公會繼續保佑大家身體健康、闔家平安。

立委蘇治芬說，永興宮有百年歷史，歷經4次翻修，廟宇愈變愈大間，也愈來愈漂亮，整間廟造價超過1億元，可見玄天上帝香火鼎盛，廉使里信徒眾多，十方大德也籌錢集資，才能建造這麼漂亮的廟宇，真的很不簡單。

雲林縣虎尾永興宮斥資1億2000萬元，今天舉辦入火安座大典及揭牌儀式。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮斥資1億2000萬元，今天舉辦入火安座大典及揭牌儀式。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮重建落成，縣長張麗善（左二）今天到場參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮重建落成，縣長張麗善（左二）今天到場參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮斥資1億2000萬元，今天舉辦入火安座大典及揭牌儀式。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮斥資1億2000萬元，今天舉辦入火安座大典及揭牌儀式。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮今天舉辦入火安座大典，縣長張麗善（左三）到場致贈牌匾。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮今天舉辦入火安座大典，縣長張麗善（左三）到場致贈牌匾。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮今天舉辦入火安座大典，縣長張麗善（左三）、立委蘇治芬（右二）今天首度同框出席活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾永興宮今天舉辦入火安座大典，縣長張麗善（左三）、立委蘇治芬（右二）今天首度同框出席活動。記者黃于凡／攝影

張麗善 蘇治芬

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