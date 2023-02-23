「多一公斤的旅行」 頭城家商畢業旅行到育幼院做愛心

國立頭城家商高三學生的校外畢業旅行，不只是一趟畢業旅行，更是愛的教育旅程。出發前，他們得知「嘉義市修緣育幼院」的孩子需要鞋子，發動全校教職員生及學生家長募款，很快募得5萬多元，利用南下畢旅的第二天，帶著白米等生活物資專程送到育幼院。

因疫情延宕兩年的頭城家商畢業旅行，這次把握解封機會，學校安排2月14日至17日南下，為了讓這趟畢業旅行也是一次充滿愛心的戶外教學，出發前透過募集白米等物資送愛到中南部，幫助需要幫助的人。

此外，嘉義市修緣育幼院院長李宗益是頭城家商的校友，他事先詢問孩子們的需求，提出「幫孩子們募集一人一雙鞋，祝福修緣孩子未來一路平順」的想法，學校得知需求後，募款不到一個禮拜就達標，募得款項5萬600元，另外還有白米等民生物資。

校長汪冠宏表示，謝謝師生熱烈參與，才有這次募集的超標款項，生活物資三大箱與白米數包，於2月15日帶領組長及學生代表送到修緣育幼院，感佩校友李宗益院長積極為弱勢兒少用心經營一個「家」，無私奉獻，頭城家商「多一公斤的旅行」既溫馨又具有教育意義。

學生代表黃寶鋒、楊于昀表示，日常生活中只要用心留意，就可以關懷身旁較弱勢的同學，尤其是看到育幼院的小朋友堅強的生活著，心中除了感動，也明白學校安排此次旅程的意義，有衣食無缺的環境是幸福的，期許自己更有能力，將來幫助更多需要幫助的人。