交通部補助2億 打造台南黃金海岸到小美軍6公里海洋新樂園

台南市府針對黃金海岸完成第一個海陸域整合規畫，並向交通部觀光局爭取2億元「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園」補助，今日在小美軍海濱沙灘入口處舉辦工程開工動土典禮，市長黃偉哲表示，黃金海岸從小美軍沙灘至二仁溪橋總計約6公里長，期待硬體工程經費的投入，能夠為這一帶大幅改善地形地貌，讓在地的民眾及外來的遊客都能留下深刻且正面的印象。

觀旅局表示，黃金海岸是府城地區熱門濱海親水遊憩景點，黃昏時分夕陽美景總吸引許多民眾前往漫步沙灘享受餘暉氛圍，黃金海岸也承載著許多人兒時與青春時的美好時光記憶，投入觀光建設重新活絡此區域觀光遊憩為重要工作。今天動土典禮由市長黃偉哲、觀光旅遊局代理局長林國華、交通部雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川、水利署第六河川局長謝明昌、嘉義林區管理處主任陳美璇及多位民代出席。

相關工程為方便旅客舒適進行沙灘親子共遊及風箏衝浪等活動，在小美軍與喜樹沙灘二處入口，設置入口廣場、沖洗設施及廁所，二處入口之間構築了一條林下步道，並與雙博自行車道進行連接；台86交流道出口及二仁溪橋二處交通重要節點，則會加強意象指標以彰顯台南海洋旅遊印象。黃金海岸廊帶公園塑造夜間特色光環境，親水公園則打造地景式遊憩設施供親子前往同樂，改善二仁溪橋橋下節點空間，加強區域四季植栽與夜間照明。

第六河川局目前正在安平港南側四鯤鯓執行「台南市南區鯤鯓海堤環境營造工程」，將整段海岸線逐步打造一座舒適、安全及友善樂活的濱海親水遊憩廊帶空間，藉此提升整體旅遊環境品質，讓民眾更能貼近海洋文化，以帶動整體黃金海岸觀光新風潮。

觀旅局表示，黃金海岸海洋新樂園將以「鯤鯓風華再現」為訴求，期許透過一系列觀光營造建設，連結黃金海岸及鯤鯓沙洲跨時空發展之背景，有效拓展並促進黃金海岸地區整體住宿市場及觀光產業升級，以嶄新風貌再現成為觀光遊憩新亮點區域。