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台、日扶輪社捐贈台南32校飲水機 2400名師生受惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南赤崁扶輪社協同日本京都櫻花扶輪社、台北英倫扶輪社，捐助南市32所學校設置獨立飲水設備。記者鄭惠仁／攝影
台南赤崁扶輪社協同日本京都櫻花扶輪社、台北英倫扶輪社，捐助南市32所學校設置獨立飲水設備。記者鄭惠仁／攝影

台南市赤崁扶輪社與日本京都櫻花扶輪社及台北英倫扶輪社，今天捐助南市32所學校設置獨立飲水設備，改善偏鄉學校飲用水品質，提供逾2400名師生純淨及充足飲用水，共同提升健康校園環境及設備。

市長黃偉哲代表受贈後，感謝赤崁扶輪社為提升教育品質無私奉獻，他說，近年扶輪社持續辦理社會捐贈活動，展現服務社會責任的初衷，始終如一，義行可風；期望藉由捐贈儀式，讓更多人見證赤崁扶輪社及友社的嘉言善行，帶動更多社會團體及公司企業加入市府公私協力行列，共同為教育奉獻心力，打造富涵溫度及人文底蘊的城市。

赤崁扶輪社長劉光表示，偏鄉地區學校部分飲水設備使用年限較高，且舊式機種常有異味，煮水時程過長造成供水過熱或不足情形，影響偏鄉學童飲水安全。為了提升偏鄉學校的飲水品質，扶輪社社員們除了善款捐贈以外，更是一步一腳印，親自至各個偏鄉學校會勘踏查，並詳細記錄各校實際需求，開會討論捐贈數量及購置事宜，高度展現服務社會的熱情與決心，很開心能以實際行動實踐社會服務、熱心奉獻教育。

教育局長鄭新輝說，飲用水品質一直是學校安全檢核項目中重要的一環，也是學生身體健康的主要泉源，赤崁扶輪社的捐贈計畫更新偏鄉學校的飲用設備，提供超過2400位學童及來校運動的民眾便利且乾淨的飲用水，感謝赤崁扶輪社及各扶輪友社的支援，為偏鄉學校注入充滿愛與溫暖的資源。

偏鄉學校 日本 黃偉哲 台南

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