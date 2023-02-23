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行銷在地農特產 雲林3、4月連征2大國際食品展搶單
雲林縣政府每年外銷逾200公噸蔬果至新加坡，為爭取更多國際訂單，農業處長魏勝德表示，4月將率地方7家食品業者參加新加坡國際食品展，雖是首次參展，不過已規畫舉辦「雲林蔬菜節」增加產品能見度，也期望開啟東南亞國家的轉運訂單，而下月初將由縣長張麗善率隊打頭陣，至日本東京食品展交流取經。
新加坡國際食品展每2年舉辦1次，縣府農業處將和縣內蔬果、家禽等7家廠商一起前往星國參展，魏勝德說，該國是台灣重要出口國家，估算雲林每年供給的高麗菜、胡蘿蔔、茂谷柑等蔬果達200公噸，穩定銷售至超市通路。
魏勝德表示，新加坡沒有農業，蔬果得靠國際貿易輸入，縣府評估有市場開發潛力，4月參加食品展，會在「雲林館」展售蔬果、家禽等相關產品，可望再衝出一波訂單，紮穩星馬銷售通路。
東京國際食品展3月7日至10日在Tokyo Big Sight場館舉辦，農業處表示，屆時將由縣長張麗善率隊前往，此行參與廠商為醬油、冷凍畜產加工等2家在地業者同行。
魏勝德指出，日本市場走精緻高端路線，縣府已規畫下月起，每周出口2個貨櫃的在地鳳梨至日本，總計外銷約25個貨櫃至產期結束，以增加雲林在地農產在日本的曝光度。
近年受大陸市場影響，國際訂單面臨挑戰，縣府今年也規畫針對香港、澳門等國推行跨境電商，透過國際網購，帶回更多業績，下一步準備進攻韓國市場。
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