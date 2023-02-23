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嘉義建國二村市地重劃…市民憂停車空間減少 市府回應了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
建國二村、復興新村重劃區搭起圍籬，民眾擔心停車場將逐漸停用。記者李宗祐／攝影
建國二村、復興新村重劃區搭起圍籬，民眾擔心停車場將逐漸停用。記者李宗祐／攝影

嘉義市區建國二村、復興新村進行市地重劃工程，區內路外停車場約874個停車位，市民關心停車場是否面臨停用；市府工務處表示，工程進行不妨害停車場使用，會留出入通道。市府交通處指出，這片土地權屬國防部，最後還是要還給國防部，屆時民眾可利用棒球場、體育場及路邊停車空間。

為提升土地價值促進都市健全發展，嘉義市政府針對嘉義市建國二村、復興新村進行市地重劃工程，範圍以公明路、啟明路、朝陽街、民國路及民族路所圍成的區域（不含民族路與朝陽街之間夾雜的私有地），面積約9.296公頃，工程內容包含整地、道路、排水、污水、照明交通、共同管道、景觀植栽及滯洪池等基礎工程，總經費3億5千830萬元，工期700日曆天，預計明年12月竣工。

近來市民發現附近架起圍籬，是否整片重劃區都要進行工程，擔心不能再停車輛。工務處表示，架圍籬的區塊是要施作滯洪池，影響的只是光彩站大客車50個停車格減少一半，其他施工項目，盡量不會影響停車空間方式施作，都會留有出入通道，民眾不用擔心。

市府交通處表示，這大片土地原本是眷村，眷村遷移後市府曾運用作為台灣燈會展區，活動結束後大片空地沒人管理民眾停車相當凌亂，在國防部同意下市府規畫停車空間讓民眾利用。

交通處表示，這片土地畢竟是國防部的，最後還是要還給國防部標售或開發，所以民眾停在這邊是暫時性的。如果那天國防部收回土地，周邊仍有棒球場、體育場以及路邊停車空間，足夠讓民眾運用。

建國二村、復興新村重劃區內設有設有中正站、光彩站、公明站、民國站及民族站共計5處路外停車場，共約874個大小車停車格。記者李宗祐／翻攝
建國二村、復興新村重劃區內設有設有中正站、光彩站、公明站、民國站及民族站共計5處路外停車場，共約874個大小車停車格。記者李宗祐／翻攝
重劃區內未來規畫文教區、商業區、住宅區、公園、停車場及廣場等。記者李宗祐／翻攝
重劃區內未來規畫文教區、商業區、住宅區、公園、停車場及廣場等。記者李宗祐／翻攝

嘉義 停車場

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