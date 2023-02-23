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台南左鎮第一家連鎖超商試營運 92歲嬤開心合影讚「生活更便利」

中央社／ 台南23日電
台南市左鎮區農會爭取在左鎮化石園區對面設置左鎮第一家連鎖超商，外觀為山屋造型，23日下午起試營運，吸引不少民眾前往參觀。圖／中央社
台南市左鎮區農會爭取在左鎮化石園區對面設置左鎮第一家連鎖超商，外觀為山屋造型，23日下午起試營運，吸引不少民眾前往參觀。圖／中央社

台南市左鎮區原為台南唯一沒有連鎖超商門市設址的行政區，左鎮農會爭取在左鎮化石園區對面設置的加盟店今天下午試營運，在地居民消費見證，樂見超商設點生活更便利。

左鎮區第一家連鎖超商位於台20線旁的光榮休閒農業區，山屋造型建築物在籌備期間就引起不少路過民眾及左鎮化石園區遊客注意。

連鎖便利超商業者設點通常要考量消費市場規模，台南市人口最少的雖是龍崎區，但因國道3號關廟服務區內的連鎖超商地址登記在龍崎，人口第2少的左鎮原先一直沒有業者進駐，成為台南唯一沒有連鎖超商的行政區，農會加盟經營的「7-ELEVEN」左鎮門市下午開始試營運，25日正式開幕。

中午過後就有民眾前往店內參觀，等待試營運，店員在下午3時開出門市第一張發票時，店內響起一陣掌聲，農會人員並在門口放鞭炮慶祝。

一名92歲阿嬤在親友陪同下，見證試營運後在店門口與親友合影留念，阿嬤告訴中央社記者，左鎮這幾年來熱鬧很多，感覺很好，有了連鎖超商進駐，以後多了一個可以走走的地方，外地子孫回來時買東西也比較方便。

阿嬤也打趣說，兒孫平常買給她的東西已經很多，自己到便利超商買東西的機會並不是很多，但如果有需要，還是會來買；陪阿嬤前來的友人則說，現今雖然交通方便，開車、騎車到附近地區的便利商店也不是難事，但有超商可就近利用還是不錯。

左鎮區農會常務監事李茂昌表示，農會爭取連鎖超商進駐並非營利優先，而是考量對在地民眾提供服務，不然有時候晚上想吃點東西要跑很遠，先前曾多次爭取，但沒有超商業者有意願，近年因左鎮化石園區吸引不少遊客造訪，才有業者評估可以設點。

李茂昌指出，便利商店營運後可望吸引更多人潮，並帶動位於隔壁的農會農特產品展售中心業績，使這個地點愈來愈熱鬧。

台南市左鎮區第一家連鎖超商23日下午起試營運，當地92歲阿嬤（右）在親友陪同下前往見證，樂見超商進駐為居民帶來便利服務。圖／中央社
台南市左鎮區第一家連鎖超商23日下午起試營運，當地92歲阿嬤（右）在親友陪同下前往見證，樂見超商進駐為居民帶來便利服務。圖／中央社

超商 阿嬤 7-11

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