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雲林縣口湖鄉垃圾轉運站爆量 7200公噸垃圾無處可去

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
口湖鄉垃圾轉運站爆量，7200公噸垃圾無處可去。記者黃于凡／攝影
口湖鄉垃圾轉運站爆量，7200公噸垃圾無處可去。記者黃于凡／攝影

雲林縣口湖鄉垃圾囤積7200公噸無處可去，縣府今年協助增加轉運300公噸，仍遠不足消化垃圾量，口湖鄉長李龍飛今開記者會，喊話希望各界幫忙，水林鄉無垃圾轉運站，借用口湖鄉垃圾轉運站，目前垃圾爆量；水林鄉公所表示，垃圾轉運站已在整地，還缺9000萬元建設基礎設備，向環保署爭取中。

李龍飛說，水林鄉公所2019年2月起借用口湖鄉垃圾轉運站，截至今天累積約1萬4400公噸垃圾，同時期口湖鄉有1萬2612公噸垃圾，量大來不及消化，導致現有7200公噸垃圾無處可去，盼各界協助垃圾清運，爭取提升焚化爐垃圾轉運額度。

水林鄉公所表示，水林鄉是全縣唯一沒有環保用地的鄉鎮，向北港鎮、口湖鄉借用轉運站卻被踢皮球，去年已變更一塊土地作為環保用地，先整地暫作垃圾轉運站，但仍需9000萬元完成基礎設備，因窮鄉僻壤沒有稅收，目前向中央環保署爭取中。

環保局副局長黃富義說，第一時間協助打包2715公噸垃圾，避免惡臭飄散，會協助口湖鄉每天16公噸垃圾外運，讓轉運站負擔不再增加；口湖鄉原先每天垃圾量12公噸，自從前任鄉長推行垃圾落地後，民眾垃圾分類不確實，每日垃圾量飆升至16公噸，甚至高峰達20公噸，鼓勵大家落實分類、源頭減量。

黃富義也說，雲林縣一年垃圾量11萬6000公噸，近4年處理36萬公噸，目前還有15萬公噸未處理，環保局一直努力想辦法解決垃圾問題，但根本還是需由民眾落實分類，達到源頭減量，才能有效解決垃圾問題。

水林鄉公所也說，水林前鄉長陳怡帆和口湖前鄉長蔡永常共同決議，要在水林鄉順興地段設環保用地，水林是很純樸的鄉下，口湖鄉在水林鄉設置垃圾轉運站，鄉民從未發動抗爭，盼大家為水林鄉民福祉考量，讓垃圾有出路。

口湖鄉垃圾轉運站爆量，口湖鄉長李龍飛（中）喊話希望各界幫忙。記者黃于凡／攝影
口湖鄉垃圾轉運站爆量，口湖鄉長李龍飛（中）喊話希望各界幫忙。記者黃于凡／攝影

口湖鄉

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