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台南人久等了！YouBike 2.0啟用 持市民卡更優惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市微笑單車YouBike2.0今天中午正式上路。記者吳淑玲／攝影
台南市微笑單車YouBike2.0今天中午正式上路。記者吳淑玲／攝影

台南市民期待的公共自行車YouBike 2.0系統，今天中午12點在台南市政府旁西拉雅廣場舉行啟用儀式，共計77站、800輛自行車投入服務。市長黃偉哲宣布加碼台南市的YouBike 2.0優惠方案，至12月31日止不限卡別前30分鐘免費，第二個30分鐘起，更特別提供台南市民卡全面半價優惠。

市長黃偉哲宣布包括高雄、屏東都是Ubike系統，可以跨縣市借還車，形成一個大的生活圈；未來嘉義縣也使用YouBike2.0，又可以形成另一個生活圈。

黃偉哲說未來設點，公營的停車場是下一個建置重點；還有窄巷多的地區，以及配合2024台灣燈會，預期人潮爆滿，在安平林默娘公園、沙崙高鐵站、月津港燈節、龍崎空山祭再建置，觀光景點優先及通勤的熱點、市區府個街道比較狹窄的地方，列為優先建置，其他的部分陸陸續續建置。

微笑單車股份有限公司負責營運，董事長劉麗珠除宣布一般騎乘費率外，並推出「FB美照大募集」、「月抽5000購物金」等抽獎活動，還開鎖YouBike 2.0的多項新專利功能。YouBike 2.0E電輔車4月上路。

黃偉哲表示，提前啓用是228連假期間，就可以享有全新且不中斷的公共自行車服務，連假結束後也還會增加10多個站點上線服務。預計在今年11月底完成300站、明年底前完成500站，而電動輔助自行車YouBike 2.0E也會陸續在4月份提供服務，敬請期待。

交通局長王銘德指出，民眾如果要使用YouBike 2.0，可以先至官網或透過官方APP(YouBike 2.0)登錄個人資料，加入會員後，使用「電子票證－一按、二刷、三騎乘」借車，還車時也請記得「還車入柱要靠卡」。另外也可下載官方APP(YouBike 2.0) 進行信用卡綁定，以「掃碼」方式借車。

劉麗珠表示，YouBike 2.0的營運範圍首次擴展到台南，除跨區到高雄、屏東借還調度費用全免外，更推出「騎YouBike 2.0遊府城」活動，從今天到3月9日，推出「FB美照大募集」活動，拍照上傳與YouBike 2.0的合照，有機會獲得精美禮品。為了鼓勵騎乘，到5月底前，每騎5次YouBike 2.0可獲得一次參加「月抽5000購物金」活動，騎得越多，得獎機會越高。

交通局表示，想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉交通好台南」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網查詢或撥打24小時客服專線(06-300-9966)，將有專人服務。

T-Bike已完成階段性任務。交通局提醒，因公共自行車系統轉換，自今日起T-Bike不再提供借車服務，只能還車，並將在2月底前進行關站後陸續拆除退場，請有借用T-Bike的民眾，於2月27日前完成還車手續，也請T-Bike會員提早註冊成為YouBike 2.0會員，轉換使用YouBike 2.0系統，享受更優質便利的公共自行車服務。

台南市微笑單車YouBike2.0今天中午正式上路。記者吳淑玲／攝影
台南市微笑單車YouBike2.0今天中午正式上路。記者吳淑玲／攝影

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