集眾人之力！麥寮蓋首座室內球場 棒球隊不再怕風飛沙

雲林縣麥寮鄉要有首座室內棒球場了！麥寮高中棒球隊受東北季風「風飛沙」影響，每逢冬季約有半年無法訓練，教育部補助3000萬元，台塑麥電公司拿出5500萬元，為棒球隊蓋室內球場，鄉長蔡長昆等人今天到場動土，將打造2374平方公尺簡易棒球場，預計工期270天，今年底可完工。

麥寮高中校長吳政憲說，麥寮高中棒球隊有60人，每逢東北季風來臨時，10月至隔年2月都無法在戶外練球，感謝教育部、縣府及公所打造簡易棒球場，第一期工程興建室內內野練習館，第二期工程增建打擊及投捕練習室、內野圍網及夜間照明，讓球員更加心無旁騖練習，相信有室內練習場後，球隊成績會再往前推進，

蔡長昆說，麥寮鄉地處沿海，又鄰近濁水溪出海口，是典型「風頭水尾」地區，不適合棒球隊及運動選手在戶外訓練，便向中央提出雲林縣麥寮簡易棒球場地及設施改善工程計畫；棒球場土地有國有地、也有私有地，善心人士出資購買土地，他也盡一分心力，盼提供棒球隊訓練場地。

麥寮鄉民代表會主席韓青山說，歷時3年爭取，從一開始經費不足，到後來縣府、公所及立委劉建國都向中央爭取，再加上麥電公司促協金幫忙，終於讓室內內野練習場落腳，每個人都有成長經歷，若過程中能受到關心、鼓勵，或許結果就會很不一樣，希望球員無後顧之憂盡力發揮。

台塑企業協理蔡建樑說，麥寮簡易棒球場獲教育部體育署補助3000萬元，不足部分由公所以台塑企業麥電公司促協金編列5500萬元，工程合計8500萬元，希望球員透過小牛棚，通往美國職棒大聯盟，未來軟硬體等設施，相信鄉長和代表會主席會持續溝通。

邱孝文說，麥寮高中學生表現傑出，體育班由1班成長為2班，無論排球、棒球都很優秀，2021年麥寮高中黑豹旗首度打入前4強，鋁棍也打入全台前8強，在偏鄉學校是很不容易的成績，會努力讓學校有更好設備，盼球場完成後，看到學生更亮眼的成績。