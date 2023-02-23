台南新市區三里公設民營托嬰中心重開幕 收2歲下嬰幼兒

台南市新市區三里聯合活動中心2樓改裝升級為「新市區三里公設民營托嬰中心」，今天開幕，結合新市在地產業，設計可愛逗趣的「毛豆寶寶」與「白蓮霧寶寶」，營造溫馨有地方特色的托育環境，「要成為大南科地區家長育兒好夥伴」。

新開幕的「新市區三里公設民營托嬰中心」聘有12名托育人員，能照顧48名2歲以下嬰幼兒，委由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會經營管理，收托時間為週一至週五上午7點30分至下午5點30分，每月每名兒童9千元托育費用，且免收取註冊費及副食品費，另依家庭經濟狀況及家中兒童數，每人每月還可請領5500元以上托育補助。

托嬰中心除了提供嬰幼兒生活照顧、發展學習及衛生保健等專業照顧，也提供家長個別親職教育及辦理親子相關活動。有送托需求的家長，可至社會局網站「公設民營托嬰中心及社區公共托育家園」專頁查詢詳情(https://pse.is/4rtwgt)，或電洽社會局婦女及兒童少年福利科(06)2985085詢問。

市長黃偉哲與社會局長盧禹璁、副議長林志展、議員李偉智、陳碧玉、周嘉韋、區長譚乃澄等地方人士揭牌。黃偉哲感謝議會以及地方支持讓新市托嬰中心空間與設備更加充實，收托名額更從過去12名增加到48名，「讓我們在減輕年輕爸媽負擔上，又往前邁進了一步」。收托服務從早上7點半開始，方便爸媽銜接8點的上班時間，支援大南科地區上班的父母托育需求。

黃偉哲希望新裝修後的三里聯合活動中心，也能讓地方年長者辦活動、年輕人打球、附近居民辦事停車，都有方便的空間，未來能找出更多空間，充實優質、收費低廉的托育資源，讓年輕父母托育無負擔。

社會局表示，積極落實多元友善育兒措施，提供市民「5心育兒」選擇，包括居家安胎婦女每胎補助最高1萬2500元，讓有特殊狀況媽媽孕期好安心；生育獎勵大振興前2胎各發放2萬元，且育兒津貼、托育補助免排富好歡心；建置月嫂媒合平台並免費提供每年最多36次育兒指導員到宅服務，幫助新手爸媽好窩心；設立13處公共托育家園及2處公設民營托嬰中心，讓工作繁忙的家長託顧免擔心；提供17處定點臨托好所在，讓有短期特殊照顧需家長可以適時獲得喘息，可網路預約。