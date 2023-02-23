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大林鎮公二市地重劃公共工程開工 市鎮整體開發啟動繁榮願景
嘉義縣大林鎮公二市地重劃工程，上午在平林國小旁公二市地重劃區舉行開工典禮，面積1.8公頃，工期6個月，預定10月工程建設完成後，配發土地，新科鎮長許有疆說，市鎮整體開發今天起加速啟動，邁向繁榮願景。
大林轄內縣府開發的大埔美精密機械園區，進入營運成長階段，這幾年平林國小學校周邊重劃區整體民間投資大幅成長，縣府因應房市需求，推動公辦市地重劃工程，依都市計畫規劃內容辦理相關基礎建設，工程內容包括：道路、排水、汙水、共同管道系統及公園等公共設施建設，提供都市完善生活機能。
許有疆說，公二市地重劃案開工，讓大林邁入全面性市鎮開發期，支撐大埔美工業區長期更好發展，大林稅收將持續增加，挹注更多地方建設與更多社會福利資源，展望未來，大林發展不可限量。
市地重劃是都市土地整體開發方式，是綜合性土地改良事業，也是促進都市土地利用，發展都市建設之有效措施，公二案開發完成後，將有900多坪公共設施土地，興建公園綠地，實踐城鎮建築美學，讓大林成為更美麗、更便捷宜居城鎮，創造鎮民生活福祉，增加鄉親幸福感。
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