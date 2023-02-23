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嘉市消防巷弄一步一腳印 家戶推廣住警器

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鳳凰志工們協助推廣住警器居功厥偉。圖／嘉義市消防局提供
鳳凰志工們協助推廣住警器居功厥偉。圖／嘉義市消防局提供

嘉義市消防局為了讓市民能夠有安全的生活環境，減少火災致人命傷亡的危險，挨家挨戶推廣住警器，今年度購置1萬8千顆供民眾申請，期能發揮初期預警、減少火災發生時人命傷亡的可能。

市政府表示，為了讓市民能夠有安全的生活環境，減少火災致人命傷亡的危險，推廣安裝住警器已行之有年，今年度特別增編預算購買1萬8千顆住宅用火災警報器，開放給市民住宅場所申請。

市消防局第一大隊湖內分隊本月17日上午10時，由會同新西里楊里長、義消總隊防火宣導隊前往轄內新西里一帶進行家戶訪視，實地向里民宣導，並依資格發放住宅用火災警報器，並且即時解答民眾對防火及各種防災疑問。

市消防局藉由本次訪視，即時解答民眾對防火及各種防災疑問外，併發放住警器給符合條件的民眾安裝，增加居家安全，期能發揮初期預警、減少火災發生時人命傷亡的可能。目前為了維護嘉義市市民安全，並穩步邁向家家戶戶皆有火災初期預警設備的目標。

市消防局表示，今年特別放寬申請資格，只要符合住宅場所且未曾申請補助安裝過、無火警自動警報設備的嘉義市門牌地址皆可申請。若民眾有任何相關疑問，可以向鄰近消防隊電話詢問。

消防局呼籲，火災案件時有所聞，不論是炊事不慎或者電氣因素都是居家發生火災的常見原因。為降低災害，並提高民眾防火意識，提醒民眾除了牢記「注意用電安全 慎防電氣火災」及「小火快逃 濃煙關門」外，更應於家中裝設住宅用火災警報器，期能於火災初期發出警報，增加民眾反應時間、提升住戶生命財產安全。

鳳凰志工現場家戶訪視。圖／嘉義市消防局提供
鳳凰志工現場家戶訪視。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局家戶訪視現場。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局家戶訪視現場。圖／嘉義市消防局提供

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