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災害防救升級 台南北區公所與志誠醫院簽醫療支援協定

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區公所今天與志誠醫院簽訂災害醫療支援協定，盼民間醫療照護資源於面臨災難時能第一時間投入災害防救工作。圖／北區公所提供
台南市北區公所今天與志誠醫院簽訂災害醫療支援協定，盼民間醫療照護資源於面臨災難時能第一時間投入災害防救工作。圖／北區公所提供

土耳其大地震造成逾4萬人死亡，台南市北區公所為了達到有天災人禍能即時救助災民，發揮減災功能，今天與區內的志誠醫院簽訂災害醫療支援協定，盼整合公私部門量能，民間醫療照護資源於面臨災難時能第一時間投入災害防救工作。

志誠醫院為地區型醫院，除了院長陳志誠擅長耳鼻喉科之外，醫療範圍包括家醫科、泌尿科、新陳代謝科等，於疫情期間也協助新冠肺炎疫苗接種，醫療服務多元。

此次志誠醫院簽署支援協定，遇災時不僅會指派專業醫護人員駐點本區避難收容所，第一時間為災民做緊急醫療處理，後續也會提供病房給災民緊急安置，保障區內民眾生命安全。

北區區長李皇興指出，災時的救援與災後復原同等重要，為強化災後心理重建工作，公所也與寬欣心理治療所接洽合作，預計3月完成簽約儀式，期盼加入心理治療所專業的醫療協助，讓北區民眾身心靈3面向都得到妥適照顧。

李皇興說，為防範可能發生的大規模救災需求，目前北區規畫有19處避難收容所、3家緊急安置收容飯店及4間醫療支援診所，2間廟宇及1家汽車檢驗所提供災時抽水機，未來會持續拓展公私協力夥伴關係。

災後 新冠肺炎

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