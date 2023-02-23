快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南南山公墓文資審議惹爭議 市府否認有高層授意

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南南山公墓裡著名的旗桿墓「充龍林府君墓」，墓主因為在清代有功名，墓前立有旗桿，相當少見。圖／南山公墓自救會提供
台南南山公墓裡著名的旗桿墓「充龍林府君墓」，墓主因為在清代有功名，墓前立有旗桿，相當少見。圖／南山公墓自救會提供

民間團體提報台南市南區南山公墓100門墳墓，要求審查其文化資產價值，首批50門最近經台南市文資審議委員會決議其中10門列冊追蹤，未來進一步審查其價值，其他40門則未列冊，引發民團不滿，指市府想開發當地，「古蹟當然是愈少愈好」，甚至傳出有高層授意，揚言會有進一步的動作，不會放棄保存先祖留下的東西。

對於民團的指控，文資處文化資產研究組組長李貞瑩表示，尊重委員會的決議，一切都是依照文化資產保存法辦理，後續會針對其他有保存價值的墓塚，持續進行審議，有可能被列為古蹟、歷史建築及紀念建築等，而對於未能列冊部分，如果民間能夠提出新的事證或補充資料，會再重新進行審議。文資處內部也否認有高層授意的情況。

南山公墓是全台少數自明代以來即使用至今的墓區，總面積廣達近百公頃，市府近年有意開發，但引發民間的反對與保存之聲，目前包括文資處與殯葬所都委託專家，針對部分墓區進行文化資產調查，初步調查約萬門墳墓，並整理出其中可能具有文資價值者，而民間則陸續提報上百門的墳墓，要求評定其文資價值，上周首次舉辦文資審議委員會議，但結果卻讓民團失望。

民團之一重現府城水文促進會理事長吳昭明表示，審議過程不透明，無法理解為何40門未能列入，這40門中有部分是明代的墳墓，包括著名的施瑯家族的「定國將軍墓」，還有著名的旗桿墓「充龍林府君墓」及台南在清代重要家族三黃、三吳與一石的相關墓，重要性都不比列冊的10門墓低。

上周委員會議中並做出多項決議，包括認為文資法中規定的文資身分包括古蹟、歷史建築及紀念建築，墳墓並不適合登錄為紀念建築；同時文資價值的審議應以墓主本身對城市或國家的貢獻為考量主軸，不擴及其家屬後代、親友；而是否登錄為文化資產，也需尊重後代的意願。

對此，守護南山公墓青年陣線表示，全台目前具有文資身分的墓塚，很多都是名人的親屬，例如彰化和美李安人墓、嘉義王祖母許太夫人墓、金門一品夫人藍門翁氏墓等，所以應該不是純以墓主為考量，其親屬或家族墓塚可完整串聯名人與其家族史脈絡，仍有其價值。

此外，目前全台18處紀念建築中有4處是墓葬建築，包括清華大學梅貽琦校長墓園、汐止杜月笙墓園、後浦上學堂陳氏祖塋、林圮公墓，墳墓應該也有機會列為紀念建築。

台南南山公墓是全台少數保留、自明代以來使用至今的墓區。圖／南山公墓自救會提供
台南南山公墓是全台少數保留、自明代以來使用至今的墓區。圖／南山公墓自救會提供
民間提報台南南山公墓內的明施家定國將軍墓為古蹟。圖／南山公墓自救會提供
民間提報台南南山公墓內的明施家定國將軍墓為古蹟。圖／南山公墓自救會提供

文化資產 歷史建築 台南

延伸閱讀

新竹縣湖口磚瓦窯廠遺跡 地方盼縣府重視調查

影／基隆四接民團喊：要公投 林右昌：提案不屬地方自治權責

影／從市長到部長 民團批林右昌最怕公投

政院三項疫後強化經濟與社會韌性方案 民團評2好1壞球

相關新聞

台南路口成虎口 交通事故占62％

台南市每10萬人交通事故死傷率居全台之冠，市府2月份道安會報指出，去年交通事故死傷發生在路口2萬8222件，占事故總體6...

嘉市消防巷弄一步一腳印 家戶推廣住警器

嘉義市消防局為了讓市民能夠有安全的生活環境，減少火災致人命傷亡的危險，挨家挨戶推廣住警器，今年度購置1萬8千顆供民眾申請...

災害防救升級 台南北區公所與志誠醫院簽醫療支援協定

土耳其大地震造成逾4萬人死亡，台南市北區公所為了達到有天災人禍能即時救助災民，發揮減災功能，今天與區內的志誠醫院簽訂災害...

台南登上紐約時報 美國在台協會高雄分處幫推連假來台南

上個月紐約時報風尚雜誌報導台南的古都潮風貌，引發一股熱潮，美國在台協會高雄分處(AIT Kaohsiung Branch...

台南南山公墓文資審議惹爭議 市府否認有高層授意

民間團體提報台南市南區南山公墓100門墳墓，要求審查其文化資產價值，首批50門最近經台南市文資審議委員會決議其中10門列...

太保市青農溫室高架栽種30多種「不一般的草莓」 獲選百大青農

嘉義縣太保市草莓達人侯喬偉，經營泌霖觀光農園，以3分地溫室培育出30餘種草莓，包括10餘種日本著名白草莓，去年草莓通過產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦