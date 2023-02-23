台南南山公墓文資審議惹爭議 市府否認有高層授意

民間團體提報台南市南區南山公墓100門墳墓，要求審查其文化資產價值，首批50門最近經台南市文資審議委員會決議其中10門列冊追蹤，未來進一步審查其價值，其他40門則未列冊，引發民團不滿，指市府想開發當地，「古蹟當然是愈少愈好」，甚至傳出有高層授意，揚言會有進一步的動作，不會放棄保存先祖留下的東西。

對於民團的指控，文資處文化資產研究組組長李貞瑩表示，尊重委員會的決議，一切都是依照文化資產保存法辦理，後續會針對其他有保存價值的墓塚，持續進行審議，有可能被列為古蹟、歷史建築及紀念建築等，而對於未能列冊部分，如果民間能夠提出新的事證或補充資料，會再重新進行審議。文資處內部也否認有高層授意的情況。

南山公墓是全台少數自明代以來即使用至今的墓區，總面積廣達近百公頃，市府近年有意開發，但引發民間的反對與保存之聲，目前包括文資處與殯葬所都委託專家，針對部分墓區進行文化資產調查，初步調查約萬門墳墓，並整理出其中可能具有文資價值者，而民間則陸續提報上百門的墳墓，要求評定其文資價值，上周首次舉辦文資審議委員會議，但結果卻讓民團失望。

民團之一重現府城水文促進會理事長吳昭明表示，審議過程不透明，無法理解為何40門未能列入，這40門中有部分是明代的墳墓，包括著名的施瑯家族的「定國將軍墓」，還有著名的旗桿墓「充龍林府君墓」及台南在清代重要家族三黃、三吳與一石的相關墓，重要性都不比列冊的10門墓低。

上周委員會議中並做出多項決議，包括認為文資法中規定的文資身分包括古蹟、歷史建築及紀念建築，墳墓並不適合登錄為紀念建築；同時文資價值的審議應以墓主本身對城市或國家的貢獻為考量主軸，不擴及其家屬後代、親友；而是否登錄為文化資產，也需尊重後代的意願。

對此，守護南山公墓青年陣線表示，全台目前具有文資身分的墓塚，很多都是名人的親屬，例如彰化和美李安人墓、嘉義王祖母許太夫人墓、金門一品夫人藍門翁氏墓等，所以應該不是純以墓主為考量，其親屬或家族墓塚可完整串聯名人與其家族史脈絡，仍有其價值。

此外，目前全台18處紀念建築中有4處是墓葬建築，包括清華大學梅貽琦校長墓園、汐止杜月笙墓園、後浦上學堂陳氏祖塋、林圮公墓，墳墓應該也有機會列為紀念建築。