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太保市青農溫室高架栽種30多種不一般草莓 獲選百大青農

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
太保市草莓達人侯喬偉經營泌霖觀光農園，以溫室培育出30餘種草莓，獲選第六屆百大青農。圖／農糧署南區分署提供
太保市草莓達人侯喬偉經營泌霖觀光農園，以溫室培育出30餘種草莓，獲選第六屆百大青農。圖／農糧署南區分署提供

嘉義縣太保市草莓達人侯喬偉，經營泌霖觀光農園，以3分地溫室培育出30餘種草莓，包括10餘種日本著名白草莓，去年草莓通過產銷履歷驗證，觀光農園網路開放預約採果搶手，秒殺登記一空，侯喬偉種草莓有成，獲選第六屆百大青農，農糧署南區分署長羅正宗日前參訪，讚賞推薦。

太保返鄉青農大多栽種溫室洋香瓜、小番茄，為何侯喬偉會選種難管理的草莓？他說，與父親經營上盛育苗場，以蔬菜及番茄嫁接苗為主，2021年苗栗改良場為「草莓健康種苗計畫」尋找適合育苗場，找上他們，他對草莓培育無經驗，憑勇於實驗創新理念，接下計畫執行，踏入草莓培育。

去年育苗場獲農試所技轉新育成的「台農1號」女王草莓，成為泌霖觀光農園主力品種，顏色鮮紅，口感紮實有彈性，糖酸比佳，具濃郁草莓香甜氣味，較不易傷耐儲運，鮮食美味也適合加工，製成美味餅乾、蛋糕、飲品或果醬等甜品，網路提供供選購，消費者讚賞搶購。

侯喬偉以溫室高架方式種草莓，降低病蟲害，提高種植株數及產量，有效控制水分及肥料灌溉，減少人工作業，經營模式從育苗、種植、休閒觀光採果、加工、銷售一條龍包辦；太保農會說，國內草莓種植面積9成在苗栗，將以侯喬偉種植經營經驗，輔導鼓勵青農種草莓，帶動群聚發展及觀光產業，創造農業價值。

羅正宗說，草苺屬高經濟價值作物，透過結合農業休閒觀光產業，發展農業六級產業化，極具潛力，草莓含高維生素C、高葉酸，含鞣花酸、阿魏酸等豐富營養元素，對抗氧化、保護心血管、美容美白都有很好效用，是天然保養聖品。

太保市草莓達人侯喬偉（右）經營泌霖觀光農園，以溫室培育出30餘種草莓，獲選第六屆百大青農，農糧署南區分署長羅正宗（左二）參訪。圖／農糧署南區分署提供
太保市草莓達人侯喬偉（右）經營泌霖觀光農園，以溫室培育出30餘種草莓，獲選第六屆百大青農，農糧署南區分署長羅正宗（左二）參訪。圖／農糧署南區分署提供
太保市草莓達人侯喬偉經營泌霖觀光農園草莓，鮮食美味適合加工，製成美味餅乾、蛋糕等甜品，消費者讚賞搶購。圖／農糧署南區分署提供
太保市草莓達人侯喬偉經營泌霖觀光農園草莓，鮮食美味適合加工，製成美味餅乾、蛋糕等甜品，消費者讚賞搶購。圖／農糧署南區分署提供

草莓 青農 產銷履歷

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