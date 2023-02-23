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嘉義水情燈號下月轉黃燈 抗旱盤點…滯洪池只有這處可供灌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
防洪減災滯洪池，遇颱風豪雨排空滯洪，旱象蓄水應急，荷苞嶼滯洪池目前約剩16萬噸水量，靠近農場，可提供灌溉使用。 圖／嘉縣府提供
防洪減災滯洪池，遇颱風豪雨排空滯洪，旱象蓄水應急，荷苞嶼滯洪池目前約剩16萬噸水量，靠近農場，可提供灌溉使用。 圖／嘉縣府提供

久旱不雨，嘉義民生及工業用水來源仁義潭、蘭潭，蓄水量跌破4成，經濟部水利署下月1日起將水情燈號從綠燈轉為減壓供水黃燈，因應缺水狀況，縣府採取抗旱因應措施，盤點轄區防洪減災滯洪池，只有荷苞嶼滯洪池靠近農場，可供灌應急。

縣府採取4項抗旱因應措施：提供逾百噸「生活次級用水」供民眾使用、山區設置緊急備用水塔、抗旱井水質檢驗、網站建立抗旱專區。「生活次級用水」可至水資源回收中心免費申請，民眾僅須自備裝水器皿，到現場申請即可。

縣治汙水廠、朴子水資源回收中心、民雄水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日放流水水量分別約為4千噸、1470噸、2600噸及1千噸，每日可提供回收水量分別約400噸、300噸、200噸及400噸 (實際依當日放流水量為準)，可作不經人體接觸「生活次級用水」，用在道路清洗、澆花、洗車、打掃拖地等用途，民眾不需事前上網申請，可直接攜帶器皿前往中心，於現場填寫資料就可裝水回家。

山區無自來水易缺水區，設置簡易自來水，縣府在中埔、番路、竹崎、大埔等鄉鎮架設88座緊急備用水塔，擴大山區儲水量，讓山區民眾缺水就近取水使用。

縣轄抗旱井共34口，其中32口屬農水署所有，1口台糖所有，1口台水所有；分布民雄、新港、東石、大埔各1，其餘全部在大林鎮。環保局進行抗旱井水質檢測，完成抗旱整備。台水公司在新港、大林淨水場內鑿設4口新抗旱井，預計4月底前每日約可提供4000噸水。

嘉縣全球資訊網站建立抗旱專區，提供供水情勢說明；轄區防洪減災多處滯洪池，遇颱風豪雨排空滯洪，旱象蓄水應急，荷苞嶼滯洪池約12公頃、滯洪量62萬立方公尺，目前約剩16萬噸水量，因為位置靠近農場，可提供灌溉使用。

嘉縣治汙水廠、朴子水資源回收中心、民雄水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，可提供回收水，圖為朴子水資源回收中心節水公告看板。圖／嘉縣府提供
嘉縣治汙水廠、朴子水資源回收中心、民雄水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，可提供回收水，圖為朴子水資源回收中心節水公告看板。圖／嘉縣府提供
嘉縣治汙水廠、朴子水資源回收中心、民雄水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，可提供回收水。圖／嘉縣府提供
嘉縣治汙水廠、朴子水資源回收中心、民雄水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，可提供回收水。圖／嘉縣府提供
防洪減災滯洪池，遇颱風豪雨排空滯洪，旱象蓄水應急，荷苞嶼滯洪池目前約剩16萬噸水量，靠近農場，可提供灌溉使用。 圖／嘉縣府提供
防洪減災滯洪池，遇颱風豪雨排空滯洪，旱象蓄水應急，荷苞嶼滯洪池目前約剩16萬噸水量，靠近農場，可提供灌溉使用。 圖／嘉縣府提供

抗旱 資源回收 滯洪池

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