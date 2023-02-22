新港水公司封閉施工路段爆裂 水公司：排除氣爆、3日內復原

嘉義縣新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，上午發生不明原因爆裂，整片柏油路面碎裂，未造成人員傷亡，消防局用氣體偵測器檢視，無管線氣體外洩；水公司第五區管理處晚間發布新聞稿說，經勘查是路面隆起破裂，排除氣爆。

第五區管理處說，本次事件疑似新設窨井人孔蓋，配合路面施工暫時埋沒，無法順利排除沼氣，導致路面擠壓隆起，因事件發生位置位於封路施工工區範圍，僅少許路面隆起龜裂，並無導致人員或機具損傷，且屬新設管線，尚未完工通水，不影響供水，後續將改進窨井人孔蓋施作工法，並於3日內完成現場復原，修復作業位於既有工區封閉路段，施工期間不影響人車通行。