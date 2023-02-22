嘉義科學園區環評大會審查過關 6月啟動招商開發

嘉義科學園區去年12月26日通過環評初審，環保署環評專案小組決議逕提環評大會審議，下午審查通過，開發單位南科管理局6月啟動招商開發，副縣長劉培東率相關主管列席，嘉科園區開發會兼顧環境與經濟發展，建構南台灣科技廊帶。

縣府說，嘉科園區預定地台糖太保農場，占地88公頃，開發經費70.63億元，園區以「一環、雙軸、一心」為主軸，生產事業用地41.68公頃，發展積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術等六大產業，引進「精準健康」、「智慧載具」、「智慧農業」和「其他新興科技」等4大產業聚落。

嘉縣將從農工大縣邁向智慧產業重鎮，在下個世代高科技研發發展，扮演重要角色，包括AI、5G物聯網、無人載具、航太產業、智慧照護科技升級，結合在地特色，導入精準醫療、智慧醫材、精準健康、農業生醫及人工智慧等高附加價值供應鏈，打造具前瞻未來性科園區。

縣府表示，6月科園區同步啟動招商，施作公共設施，位於園區內的實驗中學預計2024年招生，園區2029年完成開發，將創造5700個就業機會及380億元年產值。