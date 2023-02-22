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台西最新打卡景點！頹屋變身別緻小院 怎麼拍都有風格

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣台西鄉「海口放送」人文景觀再造計畫，改造街區頹屋，現在變成當地熱門景點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣台西鄉「海口放送」人文景觀再造計畫，改造街區頹屋，現在變成當地熱門景點。記者陳苡葳／攝影

雲林台西中山路經縣府與設計團隊合作執行「海口放送」人文景觀再造計畫，改造街區頹屋、綠化口袋空間，也打造「老店博物館」，並引進導覽解說系統，成功翻轉社區節點變景點，最近先後獲得「美國IDA國際設計獎」、「德國柏林設計獎」雙項國際大獎肯定，驗證地方創生有效活化老舊公共空間，重塑城市景觀與居民之間的良好關係。

縣府城鄉發展處表示，柏林設計獎BERLIN DESIGN AWARDS是以表彰具有新銳創新、卓越體驗設計作品的國際賽事，類別涵蓋空間、產品、視覺、圖形、數字體驗設計、最佳工作室等17項，由匯集世界各地7萬5000多名創意人士的DRIVENxDESIGN平台進行組織評選，並面向全球進行作品徵選。

城鄉發展處長林長造說，海口放送由水牛設計團隊攜手地方，投入逾1000萬元再造4間頹屋及口袋空間等街區硬體改善，執行過程中也持續創新，當地村長、社區發展協會和學校也都一起動起來，將設計融入生活，將生活變成美學，現在的台西鄉格外迷人。

林長造指出，其中1棟頹屋「台西希望教室」，被家扶中心孩子以回收材料再利用作為創作素材，透過馬賽克拼貼浴缸變成花圃，紅磚牆則掛上各種玩具，獨具一格，新舊氛圍令人為之一亮。

地方社區意識凝聚，林長造說，街區變身成功後，有咖啡店和麵包房進駐，接連獲得美國IDA國際設計獎榮譽獎，及德國柏林設計獎城市設計類銀獎，未來規畫青年駐點，與社區組織構思發展方向，永續經營。

雲林縣台西鄉「海口放送」人文景觀再造計畫，改造街區頹屋，現在變成當地熱門景點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣台西鄉「海口放送」人文景觀再造計畫，改造街區頹屋，現在變成當地熱門景點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣台西鄉「海口放送」人文景觀再造獲獎連連，先後獲得「美國IDA國際設計獎」、「德國柏林設計獎」雙項國際大獎肯定。圖／雲林縣政府提供
雲林縣台西鄉「海口放送」人文景觀再造獲獎連連，先後獲得「美國IDA國際設計獎」、「德國柏林設計獎」雙項國際大獎肯定。圖／雲林縣政府提供
雲林縣台西鄉原本沒有公園，經人文景觀再造，第1座「台西海口公園」誕生。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西鄉原本沒有公園，經人文景觀再造，第1座「台西海口公園」誕生。記者陳苡葳／翻攝

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