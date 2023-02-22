麥寮首間托嬰中心啟用 收托30名嬰幼兒、每月只要3500元

雲林縣2歲前新生兒約有1萬1000人，教育、托育環境不發達，許多家長為了上班，把嬰幼兒交給保母照顧，但保母素質參差不齊，上班還得提心吊膽；縣府近年廣設公共化托育，麥寮鄉首間公設民營托嬰中心今天啟用，副縣長謝淑亞到場揭牌，預計可收托30名新生兒，未來會再增設托嬰中心。

縣府統計，截至今年1月底，雲林0至2歲新生兒有1萬1093名，斗六市1867人最多，麥寮鄉1401人排行第2名，虎尾鎮1249人則位居第3名；社會處表示，目前已在北港鎮、虎尾鎮、西螺鎮及古坑鄉各地開辦公共化托嬰中心，斗六市、水林鄉托嬰中心會在下月啟用。

副縣長謝淑亞說，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」友善育兒環境，縣府開辦公設民營托嬰中心，提供平價化托嬰服務，也有補助可申請，一般家庭5500元、中低收入戶7500元，低收入戶9500元，每多一名嬰兒（如雙胞胎）可再多領1000元補助。

社會處長林文志表示，麥寮鄉托嬰中心委託中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會經營管理，不只有合格托育人員，也導入AI智能科技，24小時監測嬰兒身體狀況，每月費用9000元，收托對象為0至2歲嬰幼兒，2歲前托育可申請延托至3歲，可撥打專線洽詢0966-063199。