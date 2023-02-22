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南市勞工局連12年、大台南總工會連10年獲TTQS金牌肯定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局打亮人才培育金招牌，今年再獲金牌，是唯一地方政府職業訓練機關連續12年榮獲12面金牌。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局打亮人才培育金招牌，今年再獲金牌，是唯一地方政府職業訓練機關連續12年榮獲12面金牌。圖／台南市勞工局提供

台南市政府勞工局及其所轄南門勞工育樂中心開辦多元訓練課程，長期培育勞工職能，並進一步擴散培育效益，攜手大台南總工會協助工會與勞工多元發展，展現人才斜槓價值，榮獲「111年度TTQS(人才發展品質管理系統)評核」金牌肯定，今日北上行政院新莊聯合辦公大樓B1國際會議廳接受金牌授證。

勞工局打亮人才培育金招牌，111年度再獲金牌，不僅是唯一地方政府職業訓練機關連續12年榮獲12面金牌，其所轄南門勞工育樂中心所辦理的勞工學苑也連續榮獲9面金牌，大台南總工會連續10年蟬聯金牌，3單位參與評核迄今共獲31面金牌，實屬不易。

勞工局長王鑫基表示，城市競爭力要靠人才，而人才則要靠培育，勞工局長期培育勞工提升職能，不僅高標準自我要求辦訓品質，更以「領頭羊」的角色帶領辦訓單位提升培育品質，公、私部門共同攜手強化勞工朋友的職能、增進職場競爭力。

王鑫基說，市長黃偉哲非常重視人才培育工作，人才是城市發展的基石，為厚植勞工職能，勞工局開辦多元訓練課程，其中失業者職前訓練、身心障礙者職業訓練強調訓用合一，訓後就業率逾80%；更將人才培育與公益結合，除運用「成果展」呈現培育實績，也讓習得一技之長的學員透過義賣活動能回饋社會，形成正向善的循環。

大台南總工會理事長鄭山林表示，以共好精神，引導基層工會從開辦勞健保業務轉型到辦理培訓課程、參與TTQS評核，共同提升台南的辦訓品質；另外運用勞工自主學習開辦內部講師簡報班，培育勞工局法令校園宣導講師以及入廠輔導勞資會議等，開創人才斜槓價值，111年度再獲TTQS金牌肯定，從102年參與評核迄今，保持連續10年金牌佳績，成為工會團體之光。

大台南總工會連續10年蟬聯金牌成為工會團體之光。圖／台南市勞工局提供
大台南總工會連續10年蟬聯金牌成為工會團體之光。圖／台南市勞工局提供

金牌 勞工局 台南 黃偉哲

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