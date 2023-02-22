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台南學甲壘球場疑雲 環保局：重金屬檢測符合標準

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局復育學甲衛生掩埋場為壘球場，遭質疑不安全。圖／南市環保局提供
台南市環保局復育學甲衛生掩埋場為壘球場，遭質疑不安全。圖／南市環保局提供

台南市環保局今天下午針對時代力量立委陳椒華質疑學甲垃圾衛生掩埋場復育為簡易壘球場，除了不安全且重金屬超標案，強調球場並非可用於正式比賽的球場，且重金屬毒性特性溶出分析，符合標準。

南市環保局再次聲明指出，學甲簡易壘球場，是將封閉的學甲衛生掩埋場復育再利用，因場地大小等都有限制，當初設計是因地制宜，球場並非可用於正式比賽的球場。

另學甲簡易壘球場的級配層，採用的是焚化再生粒料，所有的再生粒料產製後，都依當時環保署公告規定每500噸檢測一次「重金屬毒性特性溶出程序」(TCLP)進行粒料重金屬分析，符合「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」標準，為可再利用粒料，於工程有使用需求時可提供使用。另粒料大小也有規範，而以焚化粒料做為級配，是環保單位推動廢棄物再利用的一環。

南市環保局說，台南社大以攜帶式X-射線螢光光譜儀分析法，是作為土壤中元素濃度快速篩選，其測值常為TCLP數值百倍以上，XRF檢測的物質成分在環境中並非全數溶出，容易被誤用，仍應以對應的管制標準方法檢測。環保局表示，以不鏽鋼湯匙為例，若經XRF檢測，鎳金屬含量也會高得異常。

環保局強調，學甲簡易壘球場的完工後的驗收，均依工程會的驗收程序進行，球場場地平整，也是安全的。球場完工、驗收後即開放使用，環保局原規畫辦理親子壘球活動，因疫情延宕至今，若地方有疑慮，會以更高標準從嚴檢視，此前暫不開放。

台南

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