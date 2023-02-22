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疫情快速建立遠距課程 南市人力發展中心獲TTQS11金肯定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府公務人力發展中心榮獲「111年度TTQS（人才發展品質管理系統）評核」金牌肯定，下午前往勞力發展署授獎。圖／台南市人事處提供
台南市政府公務人力發展中心榮獲「111年度TTQS（人才發展品質管理系統）評核」金牌肯定，下午前往勞力發展署授獎。圖／台南市人事處提供

台南市政府公務人力發展中心榮獲「111年度TTQS(人才發展品質管理系統)評核」金牌肯定，今天下午參加勞動部勞動力發展署頒獎授證，今年已是連續第11年獲TTQS金牌殊榮，實屬不易。

市長黃偉哲表示，人力中心長期以來精準掌握市政目標，並透過員工職能落差，規畫出兼具市政推動及員工需求的課程；近3年疫情中，快速建立遠距課程機制，讓員工學習不中斷，精進市府人才培訓模式，充分展現培訓的專業度及應變能力，其用心辦訓品質，堪當公務人力培訓機關典範。

人事處長沈德蘭說，人力中心遠距課程的規畫，從軟、硬體環境、課程工具、成效評估，可說做到面面俱到，遠距課程己不是南市府人才培訓的備用模式，而是常態模式，這是非常重要的里程碑；今年人力中心以「便捷交通」、「青銀福利」和「清廉勤政」為三大施政方向與目標，進行需求分析，並訂定年度訓練發展計畫。

人力中心主任鄭潔虹表示，111年共有1712家企業與訓練機構接受TTQS評核，僅38家(約2%)能贏得金牌。人力中心未來將持續秉持積極求新求全精神、形塑知識擴散及學習型組織的文化，擴大培訓價值。

遠距 疫情 勞動部 黃偉哲

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